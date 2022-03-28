Son Dakika | Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar: "Biz eğitimi bir gelecek mesaisi olarak görüyoruz" - Son Dakika
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Son Dakika | Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar: "Biz eğitimi bir gelecek mesaisi olarak görüyoruz"

28.03.2022 13:18

Son dakika habere göre Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar: "Biz eğitimi bir gelecek mesaisi olarak görüyoruz" Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, "Biz eğitimi bir gelecek mesaisi olarak görüyoruz.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar: "Biz eğitimi bir gelecek mesaisi olarak görüyoruz"

ANKARA - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, "Biz eğitimi bir gelecek mesaisi olarak görüyoruz. Bu geleceği inşa edecek yegane unsur da öğretmenlerimizdir" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Eğitim Fakültesi Dekanlar Konseyi (EFDEK), Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu arasında öğretmen ve yönetici eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla iş birliği protokolleri imzalandı. Bu protokollerde, hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması, görsel, basılı ve dijital eğitim içeriklerinin üretilmesi, Türk dili ve tarihi bilincinin geliştirilmesi, kültür ve sanat söyleşileri ile tarihi mekanlara yönelik gezi organizasyonlarının düzenlenmesi ile proje ve eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi konularında iş birliği yapıldı.

"Geleceği inşa edecek yegane unsur öğretmenlerimizdir"

Protokol töreninde bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, geleceği inşa edecek kişilerin öğretmenler olduğunu vurgulayarak, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak 7 yıl aradan sonra, Aralık ayında düzenlediğimiz 20. Milli Eğitim Şurası'nda üç temel hedef ortaya koyduk. Temel eğitimde fırsat eşitliği, mesleki eğitim iyileştirilmesi ile birlikte öğretmenlerin mesleki gelişimi bu hedeflerden biriydi. Biz eğitimi bir gelecek mesaisi olarak görüyoruz. Bu geleceği inşa edecek yegane unsur da öğretmenlerimizdir. Ülkemizin rekabet gücünü toplumsal ve bireysel refahı artırmak için eğitimin niteliğini artırmak durumdayız. Bu nedenle önceliklerimizden biri öğretmenlerimizin niteliklerini artırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Bakanlık olarak öğretmen ve yöneticilerimizin eğitimlerine ayırdığımız bütçeyi her geçen yıl artırıyoruz"

Öğretmen ve öğrencilere ayrılan bütçenin zamanla arttığını belirten Aşkar, "Bu ay yeni Hizmet içi Eğitim Yönetmeliği'ni yayımlayarak öğretmen eğitiminde yeni yaklaşımları hayata geçirdik. Bu çerçevede öğretmen yönetici hareketlilik programı, okul temelli mesleki gelişim ve mesleki gelişim toplulukları uygulamalarına başlıyoruz. Bu programlar ile öğretmen ve yöneticilerimiz okul ziyaretleri ile iyi örnekleri yerinde görüp hızla kendi okullarına aktarabilecek. Okullarımız artık öğretmenlerin talepleri doğrultusunda mesleki gelişim faaliyeti düzenleyebilecek. Meslektaşları ve eğitim görevlileri ile buluşarak uygulamaya dönük becerilerini geliştirebilecek. Elbette bu eğitimlerin mali bir boyutu, bütçesi var. Biz bakanlık olarak öğretmen ve yöneticilerimizin eğitimlerine ayırdığımız bütçeyi her geçen yıl artırıyoruz. 2022 yılında merkezi bütçeden mesleki gelişim için ayırdığımız 9 milyon 958 bin liralık bütçeyi 28 kat artırarak 282 milyon liraya çıkardık" diye konuştu.

Son Dakika | Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar: Biz eğitimi bir gelecek mesaisi olarak görüyoruz
Son Dakika | Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar: Biz eğitimi bir gelecek mesaisi olarak görüyoruz
Son Dakika | Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar: Biz eğitimi bir gelecek mesaisi olarak görüyoruz
Son Dakika | Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar: Biz eğitimi bir gelecek mesaisi olarak görüyoruz
Son Dakika | Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar: Biz eğitimi bir gelecek mesaisi olarak görüyoruz
Son Dakika | Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar: Biz eğitimi bir gelecek mesaisi olarak görüyoruz
Son Dakika | Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar: Biz eğitimi bir gelecek mesaisi olarak görüyoruz
Son Dakika | Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar: Biz eğitimi bir gelecek mesaisi olarak görüyoruz

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar: 'Biz eğitimi bir gelecek mesaisi olarak görüyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar: "Biz eğitimi bir gelecek mesaisi olarak görüyoruz" - Son Dakika
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