Öğretmen, veli ve öğrencilerin desteğiyle TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel klip... - Son Dakika

Van'da sosyal medya üzerinden bir araya gelen öğretmen, öğrenci ve veliler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel klip hazırladı.

Tuşba ilçesindeki Akköprü Ortaokulunda görev yapan sınıf öğretmeni Hulusi Çakır, sosyal medya hesabından başlattığı etkinliğe bir çok ilden 192 öğretmen, öğrenci ve veli çektikleri kısa videolarla destek verdi.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin, "Sev Kardeşim" parçasını seslendirmesiyle hazırlanan klip, Meclisin kuruluşunun 100. yıl dönümüne ithaf edildi.

Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli iradenin hayat bulduğu 23 Nisan'ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliği taşıdığını anlattı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 23 Nisan'ın sevincini azaltmadığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın 100. yıl dönümünde koronavirüs sebebiyle beraber olmayacağımız için sosyal medya hesabımdan böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdim. 81 ilden öğretmen, öğrenci ve veliler etkinliğimize destek verdi. 'Sev Kardeşim' parçasını seslendirdik. Atamızın çocuklara armağan ettiği bayramı coşkuyla kutladık."