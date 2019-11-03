Öğretmen yarışçının hedefi dünya pistleri

Motosiklet yarışlarında elde ettiği şampiyonluklarla adından söz ettiren İzmirli müzik öğretmeni Halide Su Yüksel, otomobil sporlarında da yeteneğini kanıtladı ve rotasını dünya çapında organizasyonlara çevirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde dünyaya gelen 26 yaşındaki Yüksel, babasına ait motosikleti kullanarak başladığı motor sporlarında hızlı bir ilerleme kaydetti.

Lise yıllarında bir motor sporları kulübüne kayıt yaptıran Yüksel, eğitimini de aksatmayarak müzik öğretmeni oldu ve özel bir okulda göreve başladı.

Bir yandan öğrencilerine müziği sevdirmeye diğer yandan pistlerde en iyi süreleri elde etmeye çalışan Yüksel, motosikletteki ilk birinciliğini Konya'da Telat Can anısına düzenlenen Motodrag yarışında 1000-1300 cc kategorisinde kazandı.

2014 sezonunda 6 ayaktan oluşan Türkiye Pist Şampiyonası kadınlar kategorisinde 600 cc kategorisinde birinci olan Yüksel, motosikletin yanı sıra otomobil sporlarıyla da ilgilenmeye başladı.

Genç öğretmen, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından ekim ayında Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen "TOSFED Yıldızını Arıyor" yarışında direksiyon başına geçerek, kadınlarda en iyi dereceyi elde etti.

Bu başarısıyla 2020 yılında Türkiye Ralli Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada çocukluk tutkusu olan yarışların kendisi için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Pistte olmanın kendisine müthiş bir heyecan verdiğine işaret eden Yüksel, "Yarış otomobilinin içindeyken yaşadığım heyecanı anlatamam. Yarış başlayınca sanki benim için dünya duruyor. Yarıştan başka bir şeye odaklanamıyorum." dedi.

"Türk kadını olarak her şeyi başarabiliriz"

Halide Su Yüksel, kendisine en büyük desteği 3 ay önce evlendiği eşi Serhat Yüksel ve ailesinin verdiğini, okuldaki öğrencilerinin de yarışlarını yakından takip ettiğini ifade etti.

Otomobil sporlarında kendisine daha yüksek hedefler koyduğunu anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Ülkemizde kadınların motor sporlarında fazla yer alamayacağına ilişkin bir düşünce var. Kadınların isterlerse bu alanda da başarılı olacağını gösteren en güzel örneklerinden biriyim. Motosikletle yarışırken ilk yıllarda kadın sporcu olmadığı için erkeklerle yarıştım. Bir çoğunu geçip birinci olmuştum. Türk kadını olarak her şeyi başarabiliriz, ben bu yolda öncü olmak istiyorum. 2020 yılında Türkiye Ralli Şampiyonası'nda yarışacağım ama hedefim bir Türk kadını olarak Dünya Ralli Şampiyonası'nda ülkemi temsil etmek. Dünya çapında başarılı bir yarışçı olmak istiyorum."

Yüksel'in eşi Serhat Yüksel de hayat arkadaşıyla gurur duyduğunu belirterek, "O yarışırken ben da bütün derdimi, sıkıntımı unutuyorum, eşimle beraber yarışıyorum. Kendisi çok başarılı bir sporcu. Onun ileriki yıllarda çok başarılı bir otomobil yarışçısı olacağına gönülden inanıyorum." diye konuştu.