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Öğretmenden 16 yaşındaki öğrenciye taciz! Mesajlar ortaya çıkınca tutuklandı - Son Dakika

Öğretmenden 16 yaşındaki öğrenciye taciz! Mesajlar ortaya çıkınca tutuklandı

10.02.2022 16:53
Öğretmenden 16 yaşındaki öğrenciye taciz! Mesajlar ortaya çıkınca tutuklandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşanan olayda 16 yaşındaki kız öğrencisine cep telefonundan uygunsuz mesajlar atan 32 yaşındaki lise öğretmeni "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı.

Şarköy Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Ç.A. (32), iddiaya göre, kız öğrencisi E.N.T.'ye (16) cep telefonundan mesajlar gönderdi. Mesajlardan rahatsız olan öğrenci, durumu ailesine anlattı ve polise şikayette bulunuldu. Kaymakamlık tarafından açığa alınan öğretmen hakkında adli soruşturma da başlatıldı.

TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadesi alınan Ç.A., çıkarıldığı Şarköy Sulh Ceza Hakimliği'nce 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ç.A.'nın, ifadesinde, "Cinsel herhangi bir suç işlemedim. Değil cinsel, fiziksel temasta dahi bulunmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dediği belirtildi.

İşte atılan mesajdan bir kesit;

Öğrencisini mesajlarıyla taciz eden öğretmen tutuklandı
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Anadolu Lisesi, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğretmenden 16 yaşındaki öğrenciye taciz! Mesajlar ortaya çıkınca tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğretmenden 16 yaşındaki öğrenciye taciz! Mesajlar ortaya çıkınca tutuklandı - Son Dakika
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