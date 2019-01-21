Son Dakika Haberleri: Öğretmenden Kaymakama Anlamlı Hediye

Öğretmenden Kaymakama Anlamlı Hediye

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde yeni kurulan resim atölyesine verdiği desteklerden dolayı, Resim Öğretmeni Derya Karakadıoğlu kendi yaptığı 'Türk Bayrağı' tablosunu Kaymakam Hasan Çiçek'e makamında hediye etti.

Öğretmenden Kaymakama Anlamlı Hediye, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde yeni kurulan resim atölyesine verdiği desteklerden dolayı, Resim Öğretmeni Derya Karakadıoğlu kendi yaptığı 'Türk Bayrağı' tablosunu Kaymakam Hasan Çiçek'e makamında hediye etti.

Öğretmen Karakadıoğlu, daha önce Emetspor Kulübüne tahsis edilen hizmet binasında, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce oluşturulan resim atölyesine verdiği desteklerden dolayı Kaymakam Hasan Çiçek'e teşekkür ederek kendi yaptığı "Türk Bayrağı" resmini makamında ziyaret ederek hediye etti.

Kaymakam Hasan Çiçek, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce açılan kursların aktif halde devam ettiğini belirterek açılan resim kursunun da ilçe için önemli bir katkı sağladığını ifade etti.

Çiçek, öğrencilere yönelik yetenek tespit sınavlarının yapılarak bir çok öğrencinin yönlendirildiğini, bu konuda ailelerin de bilgilendirilerek desteklerinin alındığını, bilimin yanında sanatla uğraşan öğrencilerin kişisel gelişimlerinde çok etkili olduğunu belirtti. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:11 Kaynak: İHA

Yaşam
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