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Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı - Son Dakika

Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı

10.10.2021 14:42

Maltepe'de matematik öğretmeni S.H. iddiaya göre, bir süre önce sözlü tacizde bulunduğu market çalışanı N.T.'nin iş yerine gelip, kapının altından mektup attı. Zarfın içinden sperm kalıntılarıyla birlikte cinsel içerikli not çıktı. N.T. durumu polis ekiplerine bildirirken olaydan birkaç gün sonra markete tekrar gelip kadını soran S.H., iş yerindekiler tarafından darbedilip marketin deposuna kilitlendi. İhbar üzerine markete gelen ekipler şahsı gözaltına alırken, yaşananlar kameralara kaydedildi.

İstanbul Maltepe'de özel bir kurumda matematik öğretmenliği yapan S.H. iddialara göre bir markette çalışan N.T.'ye sözlü ve yazılı tacizde bulundu. Yaklaşık bir ay önce markete gelip kadını sözle taciz eden S.H., 15 gün önce de marketin giriş kapısının altından bir zarf attı.

SPERM KALINTILARI BULUNAN CİNSEL İÇERİKLİ NOT YOLLADI

Zarfın içinden üzerinde sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli bir not çıktı. N.T. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledikten sonra şüpheliyi arama çalışması başlattı. Bu sırada da N.T. çalıştığı iş yerini değiştirdi.

MARKETE TEKRAR GELİP, ÇALIŞANLARA KADINI SORDU

Dün akşam saatlerinde ise şüpheli, kadının çalıştığını düşündüğü markete tekrar gelerek market çalışanlara kadını sordu.

ÇALIŞANLAR DARBEDİP MARKET DEPOSUNA KİLİTLEDİ

Güvenlik kameralarından şüpheliyi tanıyan market çalışanları ise S.H'yi darbederek market deposuna kilitledi. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

HİÇBİR ŞEY HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Kısa sürede markete gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli S.H'nin emniyette verdiği ifadede hiçbir şey hatırlamadığını, kendisini darp eden kişileri de hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüphelinin polis tarafından marketten çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı

matematik, Maltepe, Market, Taciz, Cinsellik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı - Son Dakika


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