Öğretmenden meslektaşına hayat kurtaran müdahale... O anlar kamerada - Son Dakika
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Öğretmenden meslektaşına hayat kurtaran müdahale... O anlar kamerada

14.06.2022 15:57

Öğretmenden meslektaşına hayat kurtaran müdahale... O anlar kamerada Nefes borusuna su kaçan öğretmeni meslektaşı kurtardı O anlar kamerada Kayseri'de nefes borusuna su kaçtıktan sonra fenalaşan öğretmeni, sağlık eğiticisi olarak eğitim veren meslektaşı kurtarırken, o anlar kameraya yansıdı.

Öğretmenden meslektaşına hayat kurtaran müdahale... O anlar kamerada

Nefes borusuna su kaçan öğretmeni meslektaşı kurtardı

O anlar kamerada

KAYSERİ - Kayseri'de nefes borusuna su kaçtıktan sonra fenalaşan öğretmeni, sağlık eğiticisi olarak eğitim veren meslektaşı kurtarırken, o anlar kameraya yansıdı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Melikgazi Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde meydana gelen olayda, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölüm Şefi Suha Sinan S.'nin nefes borusuna su kaçtı. Fenalaşarak kendisini odasından dışarı atan öğretmenin imdadına o sırada eğitim için okulda bulunan Sağlık Eğiticisi Arif Eşkara yetişti. Eşkara'nın öğretmene müdahale ettiği anlar da kameralara saniye saniye yansıdı.

Heimlich Manevrası ile öğretmenin hayatını kurtaran Eşkara, o anları anlattı. Eşkara, "Biz Kayseri'de yaklaşık 5 bin öğretmene ilkyardım eğitimi veriyoruz. Şu ana kadar 2 bine yakınına verdik eğitimleri. Yine bu şekilde eğitim için Turizm ve Otelcilik okulunda görev yaparken, bir arkadaşımız ders verirken ben de aşağıda bir çay içtim. Artık benim de saatim gelince derse devam etmek için koridorda yürüyordum. Yanımda da bir arkadaşım vardı. Koridorda köşeyi dönmek üzereyken bir anda bir boğulma, nefes alamama sesi geldi. Döndüm baktım hocamız yere yığılacak gibiydi. Kendini de odadan zor atmış. Daha sonra konuştuk hatta içinden de geçirmiş birileri olsa da sırtıma vursa diye. Kendini dışarıya atınca ben de tesadüf görünce hemen müdahale ettim. Çok kısa bir sürede yavaş yavaş nefes almaya, kendine gelmeye başladı. Daha sonra içeriye yatırdık ve dinlenmeye aldık. Çok kısa bir süre sonra tamamen ayağa kalktı ve normal yaşantısına devam etti. Avrupa Birliği Projesi'nden dolayı da öğrencileri ile şu anda Almanya'da geziyor" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de Ahmet Baldöktü İlkokulu'nda düzenlenen ilk yardım eğitimine katılarak burada meslektaşının hayatını kurtaran sağlık eğiticisi Arif Eşkara'ya plaket verdi. Teltik, "Bugün katıldığınız bu eğitime yarın 'iyi ki katıldık' diyeceksiniz. Bu eğitim kendi birimimiz tarafından verilmektedir. Çok ciddi bir eğitim. Sizlere tavsiyem bu kursları kaçırmamanızdır. Bu kursları takip edip sertifikanızı almanız da önemlidir" dedi.

Öğretmenden meslektaşına hayat kurtaran müdahale... O anlar kamerada
Öğretmenden meslektaşına hayat kurtaran müdahale... O anlar kamerada
Öğretmenden meslektaşına hayat kurtaran müdahale... O anlar kamerada
Öğretmenden meslektaşına hayat kurtaran müdahale... O anlar kamerada

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kayseri, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmenden meslektaşına hayat kurtaran müdahale... O anlar kamerada - Son Dakika

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