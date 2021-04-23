Öğretmenden minik öğrencilerine 23 Nisan sürprizi - Son Dakika

Öğretmenden minik öğrencilerine 23 Nisan sürprizi

23.04.2021 23:56

Öğretmenden minik öğrencilerine 23 Nisan sürprizi Minik öğrenciler bu yıl 23 Nisan'ı böyle kutladı Öğrencilere sürpriz yapan öğretmen Fatma Yılmaz: "Pandemi bu coşkuya engel olamazdı" Korona virüs tedbirleri kapsamında eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler, dersler gibi 23 Nisan...

Öğretmenden minik öğrencilerine 23 Nisan sürprizi

Minik öğrenciler bu yıl 23 Nisan'ı böyle kutladı

Öğrencilere sürpriz yapan öğretmen Fatma Yılmaz:

"Pandemi bu coşkuya engel olamazdı"

ESKİŞEHİR - Korona virüs tedbirleri kapsamında eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler, dersler gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da online ortamdan kutladı.

Korona virüs nedeniyle 1 yılı geçkin süredir okullarda dersler uzaktan, internet üzerinden devam ediyor. Uzaktan eğitimde boş kalan okullar, bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da sessiz kalacak. Bu yılda minik öğrenciler bayramlarını okullarında değil, evlerinde kutlayacak. Pandemi dolayısıyla uzun süredir arkadaşları ile buluşamayan öğrencilerin 23 Nisan'da bir araya gelmesi için öğretmenler bir etkinlik düzenledi. Eskişehir İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Fatma Yılmaz, 23 Nisan coşkusunu öğrencileriyle birlikte yaşamak istedi. Sınıfını tek başına süsleyen Yılmaz, öğrencilerine sürpriz yaptı. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutlamak için oturuma katılan minik öğrenciler, süslenmiş sınıflarını gördüler. Karşılaştıkları manzara karşısında çok mutlu olan öğrenciler öğretmenlerine teşekkür ettiler. Ezberledikleri şiirleri ellerindeki al bayraklarla okuyan minikler, renkli görüntülere sahne oldu.

"Pandemi bu coşkuya engel olamazdı"

Konuyla alakalı konuşan sınıf öğretmeni Fatma Yılmaz, öğrenciler olmadan okulun çok sessiz olduğunu ifade etti. Yılmaz, 23 Nisan tarihinin önemine değinerek bu bayramı öğrencileriyle kutlamak için bir yol aradığını belirtti. Aklına online ortamdan kutlama yönteminin geldiğini söyleyen sınıf öğretmeni, konuyla alakalı düşüncelerini aktardı. Fatma Yılmaz, "Eskişehir İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu 4-b sınıfı öğretmeniyim. Pandemiden dolayı okullarımız uzaktan eğitime geçmek durumunda kaldı. Uzaktan eğitim bu güzel ve özel günün coşkusunu kutlamak için bize engel olamazdı. Bu sebeple bu yıl sınıfı süslemek bana düştü. Çocuklar kadar güzel beceremesem de sınıfı süsledim. Uzaktan dersimi sınıftan başlattım. Kutlayacağız, şiirlerimizi okuyacağız, sunumlarınızı yapacağız diye daha önceden anlaşmıştık. Ancak sınıfta olduğundan haberleri yoktu. Ekranı açtığımda, beni sınıfta görünce çok heyecanlandılar, ben de çok duygulandım. İnşallah en kısa zamanda çocuklarımızla beraber eğitim-öğretime başlarız, bayramlarımızı coşkulu bir şekilde kutlarız. Tüm dünya ve Türk çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyorum" diye konuştu.

Öğretmenden minik öğrencilerine 23 Nisan sürprizi
Öğretmenden minik öğrencilerine 23 Nisan sürprizi
Öğretmenden minik öğrencilerine 23 Nisan sürprizi
Öğretmenden minik öğrencilerine 23 Nisan sürprizi

Fatma Yılmaz, 23 Nisan, Öğretmen, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğretmenden minik öğrencilerine 23 Nisan sürprizi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

'128 milyar dolar' iddiasına yanıt veren Kavcıoğlu, Türkiye'nin altın ve döviz rezervini açıkladı '128 milyar dolar' iddiasına yanıt veren Kavcıoğlu, Türkiye'nin altın ve döviz rezervini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde çocuklarla buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde çocuklarla buluştu Faaliyetleri durdurulan VeBitcoin ofisinde arama! Şirket yöneticilerine ulaşılamadı Faaliyetleri durdurulan VeBitcoin ofisinde arama! Şirket yöneticilerine ulaşılamadı 2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi 2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu: Son zamanlarda biraz durgundu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu: Son zamanlarda biraz durgundu Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
VeBitcoin kurucusu İlker Baş'ın bahis bayisi sahibi olduğu ortaya çıktı VeBitcoin kurucusu İlker Baş'ın bahis bayisi sahibi olduğu ortaya çıktı         
00:40
Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı         
23:58
Arnavutluk'a kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yeri tespit edildi Arnavutluk'a kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yeri tespit edildi         
23:27
Kansere yakalanan genç oyuncu Arif Güloğlu, tedaviye olumlu yanıt verdi Kansere yakalanan genç oyuncu Arif Güloğlu, tedaviye olumlu yanıt verdi         
23:02
Son Dakika: ABD Dışişleri Sözcüsü: 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığımızı açıklayacağız Son Dakika: ABD Dışişleri Sözcüsü: 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığımızı açıklayacağız         
21:48
Siirt'te sokak ortasına bırakan boş tabut mahallelide korkuya neden oldu Siirt'te sokak ortasına bırakan boş tabut mahallelide korkuya neden oldu         
20:51
Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı         
18:47
İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi         
15:44
Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor         
14:34
Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu         
14:24
İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste         
14:00
Bir ailenin yok olduğu kazada, uyuşturucu testinin yapılacağı idrar örneğinin döküldüğü ortaya çıktı Bir ailenin yok olduğu kazada, uyuşturucu testinin yapılacağı idrar örneğinin döküldüğü ortaya çıktı         
13:29
Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı         
12:52
Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş         
11:37
Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk         
09:56
Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti         
09:52
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2021 01:08:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğretmenden minik öğrencilerine 23 Nisan sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei