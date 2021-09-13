Öğretmenden öğrencilere tepki çeken ifadeler: Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım - Son Dakika

Koronavirüsle mücadele kapsamında uzun bir süredir kapalı olan okullar, yüz yüze eğitimin tekrar başlaması ile kapılarını açtı. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Hurma Ortaokulu'nda sosyal medyada öğretmen olduğu ifade edilen bir kişinin öğrencilere yönelik ifadeleri büyük tepki çekti.

ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ETTİ

Paylaşıldıktan sonra kısa süre içinde gündem olan videoda, bir kişinin okuldaki temizlik kurallarını öğrencilere aktardığı görülüyor. Öğretmen olduğu ifade edilen kişinin öğrencilere karşı sergilediği tehditkar tavır ve ifadeler, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine yol açtı.

"SİZİN AĞZINIZI YÜZÜNÜZÜ DAĞITIRIM"

Videoda kullanılan ifadeler şu şekilde:

"Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım, ben konuşuyorum burada. Sen gönüllüsün galiba toplamaya, Toplatayım mı sana? Dinlemediğine göre... Bakın tekrar söylüyorum. İlk ve son kez uyarıyorum. Okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pisliklerinizi ben temizlemek zorunda değilim. İnsana yakışır şekilde, öğrenciye yakışır şekilde davranın"