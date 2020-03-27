Öğretmenden öğrencilerin evlerine kitap servisi - Son Dakika

Adıyaman'da ilkokul öğretmeni uzaktan eğitim gören öğrencilerine okumaları için kitap dağıttı.



Adıyaman Merkez Yavuz Selim İlkokulu 2.sınıf öğretmeni Abdurrahman Karatepe, korona virüs salgını nedeni ile uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar uzatılmasından dolayı 'Sen yeter ki oku. Sen yeter ki evde kal' sloganı ile öğrencilerini kitaplar ile buluşturdu. Abdurrahman Karatepe, 43 öğrencisini tek tek ziyaret edip arabasına koyduğu yaklaşık 2300 kitaptan her bir öğrencisine yaklaşık 50'şer tane kitap verdi. Öğrenciler öğretmenlerini görünce sevinçleri ve heyecanları gözlerine yansıdı.



Sınıf öğretmeni Abdurrahman Karatepe, kitap okuma alışkanlığını bir yaşam biçimine dönüştürmek için 2 yıldır veliler ile birlikte çok çok emek harcadıklarını belirterek, öğrencilerin evlerinde kitap okumaya devam etmesi için kitapları çocuklara bizzat kendisinin götürdüğünü dile getirdi. - ADIYAMAN