Üye Girişi
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi - Son Dakika

Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi

29.01.2022 09:24

Sosyal medyada viral olan bir videoda, öğretmenlerin öğrencilerine 20 dolarla verdiği ders çok beğenildi. Elindeki 20 doları büken ve üzerine basan öğretmenin "Hayatta birçok zorluklar karşılaşabilirsiniz ancak bu sizin değerinizin kaybettiği anlamına gelmez" sözleri dikkat çekti.

Bir öğretmenin, öğrencilerine kendi öz değerlerini anlatmak adına yaptığı hareket, sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal deney videosu olduğu belirtilen videoda, elinde 20 dolarla sınıfa gelen bir öğretmen, "Bu parayı kim ister?" diye soruyor. Tüm sınıfın parmak kaldırdığını gören öğretmen, deneyin ikinci aşamasına geçiyor.

PARAYI BURUŞTURUP YENİDEN SORUYOR

Öğretmen, parayı buruşturduktan sonra yeniden sınıfa dönerek "Bu parayı şimdi kim ister?" diye soruyor. Sınıfın hepsinin bir kez daha parmak kaldırdığını gören öğretmen, bu sefer deneyin üçüncü aşamasına geçiyor.

BU SEFER AYAĞIYLA ÜZERİNE BASIYOR

Öğrencilerini paradan vazgeçirmeye kararlı olan öğretmen, bu sefer de 20 doları yere atarak üzerine basıyor ve bir kez daha soruyor "Şimdi bu parayı istiyor musunuz?" öğrencilerin yine parmak kaldırdığını gören öğretmen, onlara hayat boyu unutamayacakları bir ders veriyor.

"ÖZ DEĞERİNİZ HEP SİZİNDİR"

20 dolara ne olursa olsun öğrencilerin onu istediğini belirten öğretmen, "İşte sizler de böylesiniz. Hayatta başınıza birçok zorluk gelebilir, kötü durumlarda kalabilirsiniz. Ancak değeriniz hiçbir zaman kaybolmaz" ifadelerini kullanıyor. Söz konusu video, sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

YORUMLAR
500

Sosyal Medya, Öğretmen, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi - Son Dakika


Dolar, euro, sterlin kaç lira oldu? İşte 29 Ocak 2022 kurları Dolar, euro, sterlin kaç lira oldu? İşte 29 Ocak 2022 kurları         
09:29
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji pek çok bölge için sarı kodlu uyarı yaptı! Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji pek çok bölge için sarı kodlu uyarı yaptı!         
09:16
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Hindistan ve Pakistan bölününce ayrı düşen kardeşler, 74 yıl sonra buluştu Hindistan ve Pakistan bölününce ayrı düşen kardeşler, 74 yıl sonra buluştu         
22:27
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04

Son Dakika Haberleri
09:21 Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu'nun balıkçıya gitmesi hakkında yorum: Anayasası askıda olan bir devlette özel yaşamın servis edilmesi suç olmaktan çıktı
09:16 Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji pek çok bölge için sarı kodlu uyarı yaptı!
22:26 Hindistan ve Pakistan bölününce ayrı düşen kardeşler, 74 yıl sonra buluştu
08:54 Fransa'daki bir internet sitesinde binlerce Türk vatandaşının açık adresi yayında!
08:48 Yer Gaziantep, manzara yine aynı! "Ambulans gecikti" diyen hasta yakınları hastaneyi birbirine kattı!
08:40 Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!
08:37 Cinsel ilişki sırasında podcast programı kaydeden çift: Diğer insanlara yardım ediyoruz!
08:27 İstanbul'da ekmeğe zam geliyor! Avrupa yakasında 3.5, Anadolu yakasında 4 TL!
08:20 Ece Erken'in "ambulans neden geç geldi" isyanına, İl Sağlık Müdürlüğü yanıt verdi!
08:04 Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 09:35:02. #1.12#
SON DAKİKA: Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement