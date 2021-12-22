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ÖĞRETMENDEN, ÖĞRENCİYE TOKAT VE YUMRUKLU DAYAK KAMERADA - Son Dakika

ÖĞRETMENDEN, ÖĞRENCİYE TOKAT VE YUMRUKLU DAYAK KAMERADA

22.12.2021 21:11

AKSARAY'da, bir ortaokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Y., koridora çıkardığı öğrencisi T.K.'ya tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı.

AKSARAY'da, bir ortaokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Y., koridora çıkardığı öğrencisi T.K.'ya tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı. Gürültüyü duyan başka sınıftaki öğretmen Gülcan Ünlü, müdahale edip öğrenci T.K.'yı, Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Oğlunun uğradığı şiddet sonucu 10 gün iş göremez raporu verildiğini belirten baba Duran K., "Başka bir öğrenci, öğretmen Ali Rıza Y.'ye gidip, "T.K. size küfretti' demiş. O da oğlumu sınıftan çıkarıp tekme tokat dövmüş. Öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi. Ali Rıza Y. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olay, 14 Aralık günü Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Öğretmen Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı. Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak ettiği olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı. Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Yaşanan olayın ardından T.K., durumu babası Duran K.'ya anlattı. Duran K. da oğlunu önce hastaneye götürüp sağlık kontrolünden geçirdi, ardından da Cumhuriyet savcılığına giderek öğretmen Ali Rıza Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Oğlunun aldığı darbeler sonucu 10 gün iş göremezlik raporu aldığını belirten Duran K., "Başka bir öğrenci, öğretmen Ali Rıza Y.'ye gidip, 'T.K. size küfretti' demiş. O da oğlumu sınıftan çıkarıp tekme tokat dövmüş. Hastaneden 10 gün darp raporu aldık ve savcılığa öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu nasıl bir öğretmen. Bu yaştaki bir çocuğu öldüresiye dövmesi aile olarak bizleri derinden yaraladı" diye konuştu.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenin açığa alındığını belirterek, "İlimiz Ortaköy İlçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Ali Rıza Y.'nin öğrencimizi darp ettiği olay ile ilgili Valiliğimizce öğretmen derslerden el çektirilmiş olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

ÖĞRETMENDEN, ÖĞRENCİYE TOKAT VE YUMRUKLU DAYAK KAMERADA
ÖĞRETMENDEN, ÖĞRENCİYE TOKAT VE YUMRUKLU DAYAK KAMERADA
ÖĞRETMENDEN, ÖĞRENCİYE TOKAT VE YUMRUKLU DAYAK KAMERADA
ÖĞRETMENDEN, ÖĞRENCİYE TOKAT VE YUMRUKLU DAYAK KAMERADA
ÖĞRETMENDEN, ÖĞRENCİYE TOKAT VE YUMRUKLU DAYAK KAMERADA
ÖĞRETMENDEN, ÖĞRENCİYE TOKAT VE YUMRUKLU DAYAK KAMERADA

matematik, Öğretmen, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖĞRETMENDEN, ÖĞRENCİYE TOKAT VE YUMRUKLU DAYAK KAMERADA - Son Dakika


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