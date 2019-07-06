Son Dakika Haberleri: Öğretmenden 'okul müdürü tarafından darbedildim' iddiası
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Öğretmenden 'okul müdürü tarafından darbedildim' iddiası

1 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Abdul Muddalip Ünal (29), fen bilgisi öğretmeni olarak çalıştığı özel kolejdeki işinden ayrılmak isteyince Okul Müdürü Özkan D. (43) tarafından darbedildiğini ileri sürüp, hastaneden aldığı raporla polise şikayetçi oldu.

Öğretmenden 'okul müdürü tarafından darbedildim' iddiası, System.String[]
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Abdul Muddalip Ünal (29), fen bilgisi öğretmeni olarak çalıştığı özel kolejdeki işinden ayrılmak isteyince Okul Müdürü Özkan D. (43) tarafından darbedildiğini ileri sürüp, hastaneden aldığı raporla polise şikayetçi oldu. Okul Müdürü Özkan D. ise Ünal'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "İftira atıyor. Sözleşmesini tek taraflı feshetmek amacıyla böyle bir yola başvuruyor" dedi.
Mehmetçik Mahallesi'ndeki özel bir kolejde fen bilgisi öğretmeni olarak çalışan Abdul Muddalip Ünal, 28 Haziran'da, Kınıklı Polis Merkezi'ne gelerek, okulun sahibi ve aynı zamanda müdürü Özkan D. tarafından darbedildiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Evli olan öğretmen Ünal, Özkan D.'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini de ileri sürüp, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden aldığı, yüzünde tokat atmaya bağlı kızarıklık bulunduğuna dair darp raporunu da verdi.
Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, Ünal'ın ifadesine başvurdu. Ünal, polisteki ifadesinde, "Okuldaki işimi bırakmak için müdür Özkan D.'nin odasına gittim. İşi bırakmak istediğimi söyledim. Sözleşmem olduğunu, bıkrakamayacağımı söyleyip, yerinden kalkıp boğazımı sıktı, yüzüme tokat attı. Daha sonra odasından çıktım. Okulun güvenlik görevlisinin, müdürün beni çağırdığını söylemesi üzerine, tekrar odasına gittim. Güvenlik görevlisi ve diğer öğretmenlerin önünde yüzüme tekrar sert bir tokat attı. Aldığım darbeyle yere düşüp, baygınlık geçirdim. Beni öldüreceğini söylüyordu. Diğer öğretmenlerin araya girmesiyle, dışarı çıktım. Ben hiçbir şekilde karşılık vermedim. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.
Yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını belirten Ünal, bir eğitim kurumunda böyle bir olayın yaşanmasının üzüntü verici olduğunu söyledi. Okul Müdürü Özkan D.'nin ders sırasında sınıflara kapıyı çalmadan girip, öğretmenlere öğrencilerinin önünde rencide edici sözler söylemesi nedeniyle işi bırakmak istediğini söyleyen Ünal, avukatının işi bırakması için noter kanalıyla okula ihtarname gönderdiğini söyledi.
Okulun sahibi ve müdürü Özkan D. ise Ünal'ın iddialarının tamamen asılsız olduğunu belirtip, "Kendisini darbetmedim. İftira atıyor. Sözleşmesini tek taraflı feshetmek amacıyla böyle bir yola başvuruyor" dedi.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:12 Kaynak: DHA
Okul Müdürü, Pamukkale, Denizli, Güncel
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