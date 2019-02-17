Öğretmenden Örnek Davranış
28 dakika önce
Batman'ın Kozluk ilçesinde sokakta karşılaştığı ve soğuktan donmak üzere olan köpeğe evden getirdiği battaniyeleri örten öğretmen çevredekilerin takdirini topladı.
Batman
'ın Kozluk
ilçesinde sokakta karşılaştığı ve soğuktan donmak üzere olan köpeğe evden getirdiği battaniyeleri örten öğretmen çevredekilerin takdirini topladı.
Kozluk ilçesinde bulunan Üçyol
mevkinde sokakta kalan köpeğin haline duyarsız kalmayan öğretmen, önce marketten aldığı et ile köpeğin karnını doyurdu, sonra da evden getirdiği battaniyeleri hayvanın üzerine örterek ısınmasını sağladı. Adının açıklanmasını istemeyen genç öğretmen, "Hayvanın soğuktan titrediğini gördüm. Vücudunun belirli bölgelerinde de uyuz belirtileri vardı. Önce karnını doyurdum sonra da üşümesin diye evden getirdiğim battaniyeleri sarıp ısınmasına yardımcı oldum. Soğuk kış günlerinde her vatandaşın sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmasını onların da bir canı olduğunu düşünmelerini istiyorum" dedi.
Çevre esnafı da genç öğretmenin davranışını takdir etti. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:57 Kaynak: İHA
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