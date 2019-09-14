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Öğretmenden örnek davranış

37 dakika önce

Mersin'de hastane de bulduğu ve içerisinde 3 bin lira civarında para olan cüzdanı sahibine teslim eden öğretmen, örnek davranışıyla herkesin takdirini kazandı.

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Mersin'de hastane de bulduğu ve içerisinde 3 bin lira civarında para olan cüzdanı sahibine teslim eden öğretmen, örnek davranışıyla herkesin takdirini kazandı. Cüzdanın sahibinin kızına verdiği 20 lirayı da çerçeveletip, evine duvarına asan örnek öğretmen, "Kızım o paraya baktıkça dürüstlük, iyilik hep aklında olacak" dedi.


Edinilen bilgiye göre, rahatsızlığı nedeniyle kızıyla birlikte Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giden ilkokul öğretmeni Fuat Kavrak, kullandığı lavaboda içinde yaklaşık 3 bin lira olan cüzdan buldu. İçine açarak kime ait olduğuna bakan Kavrak, sosyal medya hesapları üzerinden şahsı bulmaya çalıştı. Cüzdanın sahibinin ailesinden biriyle irtibata geçen Kavrak, daha sonra şahsın numarasını alarak, telefonla cüzdanın sahibine ulaştı. Hastanede şahısla bulaşan örnek öğretmen, cüzdanı emekli subay olan vatandaşa teslim etti.


"Bir vicdanımız var onuda yaralamayalım"


Olayla ilgili İHA muhabirine konuşan Kavrak, hastalığı nedeniyle hastaneye gittiğini belirterek, "Orada lavaboyu kullandık. Vatandaşın biri cüzdanını düşürmüş. Tabi hemen kime ait olduğuna baktık, bilgilerine ulaştık. İçinde 3 bin lira civarında para vardı, kredi kartları vardı. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir kimlik vardı. Sonra internet üzerinden vatandaşa ulaşmaya çalıştım. Ailesinden biriyle irtibata geçtim. Şahsın telefon numarasını kendisinden aldım. Aradım daha hastanedeymiş ve orada buluştuk. Kendisine cüzdanı verdim. Çok mustaripti, açıklama yapmaya çalışıyordu. Ben tabi birşey demedim insanız hepimiz düşürebiliriz. Önemli olan bu tür güzel davranışların yaygınlaşmasıdır. Gelip geçici şeyler için bir tane vicdanımız var. O vicdanı yaralamayalım. Dünyada herşey gelip, geçicidir. Bu dünyada en önemlisi yaşamı güzel sonuçlandırmaktır. O yüzden güzellikleri, iyilikleri çoğaltalım. Bu dünyaya güzel şeyler bırakalım. Kimsenin kalbini kırmayalım. Tek dileğin dünyada bu tür güzelliklerin çoğalmasıdır" dedi.


20 lirayı çerçeveletip, evinin duvarına astı


Bu olayı yanında bulunan kızının unutmaması için güzel bir de çalışma yapan Kavrak, "Adama parayı teslim ettiğimde, heyecanlandı, mutlu oldu ve sevincini paylaşmak için yanımda bulunan kızıma 20 lira para verdi. Ben önce alma dedim ama sonra beyefendinin mutluluğunu paylaşmak, onunda rahatlaması adına kabul ettik. O parayı ben çerçeveletip, kızımın odasına astım. Ömür boyu benden ona 20 lira hatıra kalacak. İlerleyen hayatında dürüstlükle ilgili, insanlara yardım etmeyle alakalı birşey olduğu zaman babam bana bunu bırakmıştı, bunun böyle bir anısını var diye kalmasını istiyorum. Benim için bulduğum paranın belki 10 katı fazla büyüklüğünde bir değer olan 20 lira benim evimde şimdi duvarda asılı" şeklinde konuştu. - MERSİN

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:04 Kaynak: İHA
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