Öğretmenden örnek davranış; mutfak dolabının üzerinde ders anlattı - Son Dakika

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Öğretmenden örnek davranış; mutfak dolabının üzerinde ders anlattı
6 saat önce
Öğretmenden örnek davranış; mutfak dolabının üzerinde ders anlattı Kayseri'de korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapatılmasının ardından bir öğretmen, telekonferans yöntemiyle bağlandığı öğrencilerine mutfak dolabının üzerinde ders anlattı.
Öğretmenden örnek davranış; mutfak dolabının üzerinde ders anlattı
KAYSERİ - Kayseri'de korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapatılmasının ardından bir öğretmen, telekonferans yöntemiyle bağlandığı öğrencilerine mutfak dolabının üzerinde ders anlattı.
Kayseri'de Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Mustafa Gürel, Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapatılmasının ardından öğrencilerine ders anlatmak için ilginç bir yöntem buldu. Telekonferans yöntemiyle bilgisayardan öğrencilerine bağlanan Gürel, mutfak dolabının üzerinde öğrencilerine ders verdi. Matematik Öğretmeni Gürel'in bu görüntüleri büyük beğeni topladı.
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de, "Alkışlar senin için öğretmenim" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:45 Kaynak: İHA
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