Öğretmenden şiddet gören öğrenci: Arkadaşımla konuştuğum için vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğretmenden şiddet gören öğrenci: Arkadaşımla konuştuğum için vurdu - Son Dakika

Öğretmenden şiddet gören öğrenci: Arkadaşımla konuştuğum için vurdu

7 saat önce

GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Hatice K.'nın tokat attığı ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Meryem Gözeş (8), öğretmeninin kendisini arkadaşları ile konuştuğu için dövdüğünü söyledi.

Öğretmenden şiddet gören öğrenci: Arkadaşımla konuştuğum için vurdu, System.String[]

GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Hatice K.'nın tokat attığı ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Meryem Gözeş (8), öğretmeninin kendisini arkadaşları ile konuştuğu için dövdüğünü söyledi.

Göllüce Mahallesi'nde bulunan Sadettin Batmazoğlu İlkokulu'nda önceki gün meydana gelen olayda, sözleşmeli öğretmenlik yapan Hatice K., iddiaya göre, eğitim verdiği ilkokul 2'nci sınıf öğrencilerinin yüzlerine vurdu, bazı öğrencileri ise yere yatırıp kulağını çekti. Öğrencilere uyguladığı şiddetin görüntülerinin medyaya yansıması üzerine Hatice K. hakkında soruşturma açılarak, okulla ilişkisi kesildi.

ARKADAŞIMLA KONUŞTUĞUM İÇİN VURDU

Öğretmenin şiddet uyguladığı öğrencilerden Meryem Gözeş, yaşadıklarını anlattı. Küçük kız arkadaşıyla konuştuğu için şiddet gördüğünü ifade ederek, "Öğretmenimiz bana arkadaşımla konuştuğum için vurdu. Diğer arkadaşlarıma da yazı yazamadığı ve okuyamadığı derslerini yapmadıkları için vurdu" dedi.


Hatice Çarpar, Şehitkamil, Meryem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:52 Kaynak: DHA
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