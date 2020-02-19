Öğretmenden şiddet gören öğrenci: bana arkadaşımla konuştuğum için vurdu - Son Dakika
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Öğretmenden şiddet gören öğrenci: bana arkadaşımla konuştuğum için vurdu

7 saat önce

Öğretmenden şiddet gören öğrenci: Bana arkadaşımla konuştuğum için vurduGAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Hatice K.'nın tokat attığı ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Meryem Gözeş (8), öğretmeninin kendisini arkadaşları ile konuştuğu için dövdüğünü söyledi.

Öğretmenden şiddet gören öğrenci: Bana arkadaşımla konuştuğum için vurdu

GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Hatice K.'nın tokat attığı ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Meryem Gözeş (8), öğretmeninin kendisini arkadaşları ile konuştuğu için dövdüğünü söyledi.

Önceki gün Göllüce Mahallesi'nde bulunan Sadettin Batmazoğlu İlkokulu'nda meydana gelen olayda sözleşmeli öğretmenlik yapan Hatice K., eğitim verdiği ilkokul 2'inci sınıf öğrencilerinin yüzlerine vurarak bazı öğrencileri ise yere yatırıp kulağını çekti. Öğrencilere uyguladığı şiddetin görüntülerinin medyaya yansıması üzerine Hatice K. hakkında soruşturma açılarak, okulla ilişkisi kesildi.

ARKADAŞIMLA KONUŞTUĞUM İÇİN VURDU

Öğretmenin şiddet uyguladığı öğrencilerden Meryem Gözeş, yaşadıklarını anlattı. Küçük kız, arkadaşıyla konuştuğu için şiddet gördüğünü ifade ederek, "Öğretmenimiz bana arkadaşımla konuştuğum için vurdu. Diğer arkadaşlarıma da yazı yazamadığı ve okuyamadığı derslerini yapmadıkları için vurdu" dedi.

Şiddet gören diğer çocukların velileri ise olayla ilgili konuşmak istemedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)

Öğretmenden şiddet gören öğrenci: bana arkadaşımla konuştuğum için vurdu

Hatice Çarpar, Meryem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:25 Kaynak: DHA
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