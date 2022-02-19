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Öğretmene, 8 öğrenciye 'cinsel istismar'dan 168 yıl hapis istemiyle dava - Son Dakika

Öğretmene, 8 öğrenciye 'cinsel istismar'dan 168 yıl hapis istemiyle dava

19.02.2022 12:07
Öğretmene, 8 öğrenciye 'cinsel istismar'dan 168 yıl hapis istemiyle dava

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde lisede beden eğitimi öğretmeni E.D. hakkında, 15 yaşındaki 8 kız öğrenciye 'cinsel istismar' suçlamasıyla 168 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde lisede beden eğitimi öğretmeni E.D. hakkında, 15 yaşındaki 8 kız öğrenciye 'cinsel istismar' suçlamasıyla 168 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Olay, ocak ayı başında okulda bazı kız öğrencilerin, beden eğitimi öğretmeni E.D.'nin kendilerine yönelik cinsel içerikli davranışlarını arkadaşlarına anlatması üzerine ortaya çıktı. Benzer davranışlarla karşılaştıklarını söyleyerek bir araya gelen 8 öğrenci, ailelerine durumu anlattı. Ailelerin şikayetçi olması üzerine E.D., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısı İrfan Nuri Akdeniz'e ifade veren E.D., suçlamaları kabul etmedi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye çıkarılan E.D., 10 Ocak'ta 'çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

JET HIZIYLA İDDİANAME

Soruşturmayı yürütün savcı İrfan Nuri Akdeniz, Çocuk İzleme Merkezi'nde psikolog gözetiminde şikayetçi çocukların ifadelerini aldı. Çocuklardan D.M., ifadesinde E.D.'nin farklı zamanlarda kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Başka öğrenci ise E.D.'nin, odasında kendisine aynı şekilde tacizde bulunduğunu iddia etti. Diğer öğrenciler de yaşadıklarıyla ilgili detaylı olarak ifade verdi. Soruşturma sonunda öğretmen hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede E.D.'nin tüm dosya kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda üzerine atılı 'cinsel istismar' suçunu işlediği, her ne kadar savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek yanlış anlaşıldığını iddia etse de öğrencilere yönelik davranışlarını cinsel duyularını tatmin için yaptığı belirtildi. E.D.'nin, suçun zincirleme şekilde, farklı mağdurlara karşı işlenmesi nedeniyle 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan cezalandırılması talep edildi. Şüphelinin bakım ve gözetim yükümlülüğü olan eğitici olması nedeniyle ilgili artırım maddeleri de uygulanarak 168 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.


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Akdeniz, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğretmene, 8 öğrenciye 'cinsel istismar'dan 168 yıl hapis istemiyle dava - Son Dakika


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