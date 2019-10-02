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Öğretmene darp anı güvenlik kamerasında

43 dakika önce

Mersin'de kadın öğretmenin veli tarafından darbedilmesinin güvenlik kamerasınca kaydedildiği tespit edildi.

Öğretmene darp anı güvenlik kamerasında, System.String[]

Mersin'de kadın öğretmenin veli tarafından darbedilmesinin güvenlik kamerasınca kaydedildiği tespit edildi.

Merkez Mezitli ilçesindeki Vali Şenol Engin İlkokulunda 27 Eylül'de sınıf öğretmeni Nigar Özçelik'in veli tarafından darbedilmesiyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bu kapsamda incelenen okulun güvenlik kamerası kayıtlarında, olaydan bir gün önce öğretmenin ders saatinde dışarıda olan öğrencileri uyararak, sınıflarına girmesini sağladığı görülüyor.

Ertesi gün kaydedilen görüntülere ise bir öğrencinin anne ve babasının okula gelerek çocuklarını ittiği gerekçesiyle Özçelik'le yaşadıkları tartışma yansıyor.

Sözlü tartışmanın sonunda babanın, öğretmene tokat attıktan sonra saçından tutarak iteklemesinin kaydedildiği görüntülerde, Özçelik'in sınıfına kaçması da yer alıyor.

Sınıf öğretmeni Nigar Özçelik ile bir öğrencinin anne ve babası tartışmış, tartışma esnasında öğretmen darbedilmişti. Yaralanan Özçelik, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.

Mersin, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:10 Kaynak: AA
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