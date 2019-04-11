MİLLİ Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine, eğitim alanında karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirmelerine destek olmak amacı ile Avcılar
Kaymakamlığı ve Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü
iş birliği çerçevesinde Türkiye
çapında alanında uzman akademisyenlerin ve katılımcıların sunumlarının bulunduğu ilçe öğretmenlerine yönelik bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Öğretmene Değer Hayata Değer Sempozyumu' başladı. İstanbul Gelişim Üniversitesi
(İGÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyum, Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Engin
, Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfi
Yaran, İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.
"ÖĞRETMENLERİN GELİŞİMİNE ÖNEM VERİYORUZ"
İstanbul Gelişim Üniversitesi çatısı altında gerçekleşen sempozyumdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine çok önem verdiklerini belirterek şöyle konuştu:
"Nitelikli öğrenci, nitelikli öğretmenler sayesinde yetişebilir. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında üniversite olarak da öğretmenlerin mesleki gelişimleri ile ilgili elimizden geleni yapmaya hazırız. Eğitimdeki sorunları beraber tespit edip sorunların üstesinden yine beraber geleceğiz"
TÜRKİYE ÇAPINDA ALANINDA UZMAN AKADEMİSYENLER
Sempozyumda, Hacettepe Üniversitesi
'nden Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı'nın 'Beceri Temelli Öğrenme Eko Sisteminde Öğretmen Olmak', İstanbul Üniversitesi
'nden Dr. İrfan Şimşek'in 'Yenilikçi Eğitim Modelleri, Yapay Zeka ve Eğitim' başlıklı konuşmaları gerçekleştirildi.
'2023 Eğitim Vizyonunda Öğretmen ve Öğretmenin İadei İtibari' başlıklı panel ile devam eden sempozyum, Uzman Piskolog Özkan Şenol
, Prof.Dr. Özge Hacıfazlıoğlu, Dr. İrfan Şimşek, Doç. Dr. Feyza Doyran
, Tarihçi Yazar ve Eğitim Yöneticisi Erol Kömür, BİLSEM Müdürü ve Rehber Öğretmen Mehmet Hakan Alşan ve Dr. Kenan Duman
katılımıyla gerçekleştirildi.
- İstanbul