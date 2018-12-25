Son Dakika Haberleri: Öğretmene Eski Öğrencisi Destek Verdi

Öğretmene Eski Öğrencisi Destek Verdi

2 saat önce

Manisa'da "Bir Öğrenci de Sen Giydir" kampanyası başlatan müdür yardımcısına eski bir öğrencisi olan işadamı destek vererek, 200 öğrencinin giyim ihtiyacını karşıladı.

Öğretmene Eski Öğrencisi Destek Verdi, System.String[]
Manisa'da "Bir Öğrenci de Sen Giydir" kampanyası başlatan müdür yardımcısına eski bir öğrencisi olan işadamı destek vererek, 200 öğrencinin giyim ihtiyacını karşıladı.

Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Fahri Sarıtaş, sosyal paylaşım hesabından yaptığı duyuruyla ihtiyaç sahibi öğrenciler için giysi yardımı kampanyası başlattı.

Kampanyaya, Sarıtaş'ın eski öğrencilerinden iş adamı Uğur Avni Başarır, 200 öğrenciye ayakkabı, kaban, çorap, kemer gibi giyim eşyalarını Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim ederek destek verdi.

Başarır, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmeninin çağrısına duyarsız kalamadığını, öğrencilere gıda yardımında bulunmak da istediğini, ilçede öğrenci yurdu ihtiyacı varsa bunu da yaptırabileceğini kaydetti.

Müdür Yardımcısı Fahri Sarıtaş ise yıllar önce görev yaptığı İstanbul Bağcılar Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi'nden öğrencisi olan Başarır'ın vefasıyla kendisini duygulandırdığını belirtti.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç da makamında kabul ettiği hayırsever iş adamına teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:01 Kaynak: AA

Sarıgöl, Manisa, Güncel
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