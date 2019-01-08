Son Dakika Haberleri: Öğretmene Fetö'den 12 Yıl Hapis

Öğretmene Fetö'den 12 Yıl Hapis

1 saat önce

KAYSERİ'de FETÖ terör örgütünün mahrem yapılanması içinde sözde kentte memurlardan 'sorumlu müdür' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan öğretmen Ersin G. 12 yıl hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz öğretmen eşi Ayşegül G. beraat etti.

Öğretmene Fetö'den 12 Yıl Hapis, System.String[]
KAYSERİ'de FETÖ terör örgütünün mahrem yapılanması içinde sözde kentte memurlardan 'sorumlu müdür' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan öğretmen Ersin G. 12 yıl hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz öğretmen eşi Ayşegül G. beraat etti.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık öğretmen Ersin G. ile tutuksuz yargılanan eşi Ayşegül G. hazır bulundu. Örgütün mahrem yapılanmasında sözde 'sorumlu müdür' olarak görev yaptığı ve gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen Ersin G., suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi. 'ByLock' kullanıcısı olmadığını iddia eden Ersin G., "Programı medyadan öğrendim. SD kartta beni Kayseri emniyetinin en üst ismi olarak gösteriyorlar. Bunu kabul etmiyorum. Emniyet mensuplarını hiç görmedim. Bir kişi çıksın 'evet, bu kişi emniyette bizim en üstümüz' desin, bana ne ceza verirseniz verin razıyım. Kandırıldım, pişmanım. Beraatımı istiyorum" dedi. Tutuksuz yargılanan eşi Ayşegül G. de üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu Kayseri'de FETÖ bağlantılı okullarda öğretmen olarak görev yapan tutuklu sanık Ersin G.'yi, örgütün mahrem yapılanmasında 'sorumlu müdür' olarak görev yaptığı gerekçesiyle, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın cezasında indirim uygulamazken, tutukluluk halinin de devamına karar verdi. Eşi Ayşegül G.'nin ise beraatına karar verildi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:36 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmen Koca, Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu Kayseri'de Liseli Genci Parçalayarak Öldüren Sokak Köpekleri, Dehşet Saçmaya Devam Ediyor

Köpeklerin Liseli Öğrenciyi Öldürdüğü İlçe Diken Üstünde! Vatandaşlar Sokakta Sopayla Geziyor Son Dakika! Benzin ve Motorine Zam Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 17:11:24. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğretmene Fetö'den 12 Yıl Hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]