Son Dakika Haberleri: 'Öğretmene hakaret' davası, LÖSEV'e bağış ve özür ilanıyla düştü
Son Dakika Güncel 'Öğretmene hakaret' davası, LÖSEV'e bağış ve özür ilanıyla düştü

'Öğretmene hakaret' davası, LÖSEV'e bağış ve özür ilanıyla düştü

1 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, öğretmeniyle ilgili sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımda bulunan öğrenci hakkında dava açıldı.

'Öğretmene hakaret' davası, LÖSEV'e bağış ve özür ilanıyla düştü, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, öğretmeniyle ilgili sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımda bulunan öğrenci hakkında dava açıldı. Uzlaştırmacıya gönderilen dava, öğrencinin ailesinin, Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) 5 bin lira bağış yapması ve yerel gazetede özür ilanı yayımlatmasının ardından düştü.

Manavgat'taki lisede eğitim gören ve adı açıklanmayan öğrenci, geçen eğitim döneminde, sosyal medya üzerinden öğretmeni hakkında ağır ifadelerin bulunduğu paylaşımlar yaptı. Öğretmenin şikayeti üzerine, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı. Dava açılması aşamasında konu, tarafların aralarında anlaşması amacıyla uzlaştırmacıya gönderildi. Taraflarla görüşen uzlaştırmacı, davalı tarafın ailesinin LÖSEV'e 5 bin lira bağış yapması ve yerel gazetede özür ilanı yayımlatması karşılığında davanın düşürülmesi konusunda anlaştı. Yapılan anlaşma gereği, LÖSEV'e 5 bin lira bağış yapan davalı öğrencinin ailesi, yerel gazetede, 'Sosyal medya üzerinden çocuğumuzun öğretmeniyle ilgili yapmış olduğu ağır paylaşım ve hakaretten dolayı çok üzgünüz, kendisinden ve ailesinden özür dileriz. SSÇ velisi G.K.' diye özür ilanı yayımlattı.


LÖSEV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:35 Kaynak: DHA
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