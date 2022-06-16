Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada - Son Dakika
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Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada

16.06.2022 15:50
Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde boğazına kuru üzüm kaçtıktan sonra nefes alamayan öğretmen Canan Tüzer, iki meslektaşının uyguladığı Heimlich manevrası ile hayata döndü.

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde boğazına kuru üzüm kaçtıktan sonra nefes alamayan öğretmen Canan Tüzer, iki meslektaşının uyguladığı Heimlich manevrası ile hayata döndü. Kendisine ilk yardımı yapan arkadaşlarına teşekkür eden Tüzer, "Bu eğitim sayesinde tekrar hayata döndüm. Heimlich manevrasını bilmiyorum, en kısa zamanda öğreneceğim. Kesinlikle hayati bir durum" dedi.

Odunpazarı ilçesindeki 30 Ağustos Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan Canan Tüzer, 2 Haziran'da öğretmenler odasında kuru üzüm yerken nefes alamadı. Durumu fark eden müdür yardımcısı Tuğba Altıntaş, Tüzer'e Heimlich manevrası uyguladı. Bu sırada sesleri duyan Türkçe öğretmeni Uğur Tiryaki de odaya gelerek Tüzer'e Heimlich manevrası yaptı. Bu yöntem ile üzüm çıktı, Tüzer de yeniden nefes almaya başladı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, nefesi kesilen Canan Tüzer'in kısa bir süre sonra bayıldığı, meslektaşlarının ise Heimlich manevrası ile öğretmeni yeniden hayata döndürdüğü anlar yer alıyor.

'EN KISA ZAMANDA BEN DE ÖĞRENECEĞİM'Öğretmen arkadaşının Heimlich manevrası sayesinde hayata döndüğünü belirten evli ve 1 çocuk annesi Canan Tüzer, "Nefes boruma kuru üzüm parçası kaçtı. 'Çöpe tüküreyim, öksüreyim' çıksın diye ayağa kalktım. Sonrasında nefes alamayınca yere yığıldım, bilincimi kaybettim. O sırada müdür yardımcımız Tuba Altıntaş hocamız, durumu fark edip Heimlich manevrası yapmaya başlamış. Fakat bayıldığım için beni taşıyamayınca arkadaşım Uğur Tiryaki Heimlich manevrasına devam etmiş. Tekrar nefes almaya başlamışım. Daha önce arkadaşlarımız, bakanlığımızın yaptığı '10 bin okul' projesi kapsamında ilk yardım eğitimi almıştı. Bu eğitimin içerisinde Heimlich manevrası da vardı. Bu eğitim sayesinde tekrar hayata döndüm. Heimlich manevrasını bilmiyorum, en kısa zamanda öğreneceğim. Kesinlikle hayati bir durum" dedi.'ALDIĞIMIZ EĞİTİMİN FAYDASINI GÖRDÜK'Evli ve 2 çocuk babası olan Uğur Tiryaki, bakanlığın verdiği eğitimlerde Heimlich manevrası öğrendiklerini belirterek "Olayın olduğu katta nöbetçiydim. Öğretmenler odasının kapısında beklerken bir hareketlilik olduğunu gördük. Arkadaşımızın nefes borusuna kuru üzüm kaçmış. Tuğba hocamız arkadaşımıza müdahalede bulunmuş. Daha sonra gücünün yetmediğini söyleyince bana devretti. Ben de birkaç kez yaptım. Üçüncü yapışımda nefes sesinin geldiğini duydum. Sonra rahatladı ve bıraktık. Çok şükür, kazasız belasız atlattık. Bakanlığımızın verdiği eğitimin faydasını gördük. Daha önce de bir öğrencimizin boğazına dili kaçmıştı, onu çıkardık. İki öğrencimiz de nöbet geçirmişti, onlara da müdahale ettik" diye konuştu.'MÜDAHALEMİZ 45 SANİYE SÜRDÜ'

Canan Tüzer'e ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını ancak bayıldığı için tutamadığını söyleyen Tuba Altıntaş ise "Benim için çok zor bir andı. Çünkü arkadaşımın ağzına üzüm aldığını fark ettim. Çıkarmak için yöneldiğinde, bir şeylerin ters gittiğini anlamıştım. İlk müdahaleyi ben yaptım. Tam bayılmak üzereyken tuttum. 2-3 kere Heimlich manevrası yapmaya çalıştım. O arada bayıldı. Taşıyamayınca diğer arkadaşımdan yardım istedim. O geldi, arkasından destek oldum. Bu şekilde arkadaşımız çok şükür, hayata geri döndü. Müdahalemiz bir 40-45 saniye kadar sürdü" ifadelerini kullandı.


Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada
Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada
Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada
Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada
Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada
Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada
Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada
Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada
YORUMLAR
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Eskişehir'de nefes borusuna yiyecek kaçan öğretmeni meslektaşları kurtardı Eskişehir'de nefes borusuna yiyecek kaçan öğretmeni meslektaşları kurtardı Odunpazarı Belediyesi'nin Evde Sağlık Hizmeti Devam Ediyor Odunpazarı Belediyesi'nin Evde Sağlık Hizmeti Devam Ediyor
Kaynak: DHA

Odunpazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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