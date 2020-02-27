Konya'nın Ilgın ilçesinde, Türk Eğitim Sen, Eğitim İş Sendikası üyeleri ve öğretmenler TOKİ 15 Temmuz Şehitleri ilkokulunda veli tarafından bir sınıf öğretmenine şiddet uygulandığı iddası üzerine olayı protesto etti.

Okul binası önünde bir araya gelen öğretmenler adına basın açıklaması yapan Türk Eğitim Sen 2 nolu Şube Başkanı Veli Doğrul, bugün geldiğimiz noktada gün geçmiyor ki her gün bir öğretmene yapılan bir şiddet olayı ile karşılaşmayalım diyerek basın bildirisini grup adına okudu.

Doğrul açıklamasında şunları kaydetti;

"Dün 'eti senin kemiği benim' diyen velilerin çocukları bugün veli oldular ve sülale boyu öğretmene baskı yapmak için tabir yerinde ise okul basmaktadırlar. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Biz öğretmenler olarak öğrencilerimizi en az veliler kadar seviyoruz. Bırakın işimizi yapalım. Bizi iletişim uygulamaları veya bizzat okula gelip görüşerek mesleğimizi nasıl yapacağımız konusunda bizim kadar eğitim almayan kişiler bizleri yönlendirmeye çalışmaktadırlar. Bizim yönlendirmeye ihtiyacımız yok. Hz. Ali efendimiz 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' düsturu ile yetişmiş bizler maalesef geçen hafta bir üyemize bir veli eşi ve kardeşi ile birlikte gelerek okulunda üyemize hakaretlerde bulunmuş, darp yapmaya çalışmıştır. Bu ve benzeri olaylar daha önce de tekerrür etmiştir. Bizler bu şiddeti kınıyor, protesto ediyoruz. Öğretmenimize uzanan ellerin kırılmasını istiyoruz. Milli eğitim Bakanımızı personeline sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bu ve benzeri olaylarla ilgili olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Şiddete maruz kaldığı iddia edilen Uzman Sınıf Öğretmeni Ebru Yaşa ise, "Böyle bir üzücü olayda beni yalnız bırakmayan meslektaşlarıma çok teşekkür ederim. İnşallah böyle tatsız olaylar bir daha yaşanmaz." dedi.

Açıklamaya, çok sayıda sendika üyesi de katılarak destek verdi.