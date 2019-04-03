Öğretmene Şiddete Karşı Yasal Düzenleme Talebi

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi Başkanı Mesut Öner, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun bir öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi olayının öğretmene şiddete karşı caydırıcı yasal düzenleme yapılması ihtiyacını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi Başkanı Mesut Öner, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun bir öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi olayının öğretmene şiddete karşı caydırıcı yasal düzenleme yapılması ihtiyacını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.



Öner, yaptığı açıklamada daha önceden ihtimamın odağında yer alan öğretmenlerin artık hakaretin, şiddetin ve itibarsızlaştırma sarmalının içine düşürüldüğünü savundu.



Eğitimcilere yönelik saldırıların her geçen gün arttığına dikkati çeken Öner, "Saldırılar gereken tedbirler alınmadığı için devam etmektedir. Yürüttükleri mesleğin manevi karşılığı olan saygının çok görüldüğü, sözlü taciz, saldırı, darp, bıçakla ve silahla yaralama gibi olayların sıradanlaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Bugün gelinen noktada öğretmene saygı sorunu, en temel meselelerimizden biri haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.



Öner, eğitimcilere yönelik saldırıların önü alınmazsa, şiddet hastalığının bütün toplumu saracağına anlatarak, şunları kaydetti:



"Tüm yetkilileri eğitim çalışanlarına karşı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirleri bir an önce almaya çağırıyoruz. Eğitim-Bir-Sen olarak, daha önce düzenlediğimiz imza kampanyasıyla da dikkat çektiğimiz öğretmene şiddete caydırıcı yasal düzenleme yapılmalıdır. Daha önceki bu talebimizi yineliyor, saldırıyı kınıyoruz. Necmettin öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı diliyor, bu ve benzeri hadiselerin tekrar yaşanmaması temennisinde bulunuyoruz."



Dün, Gebze'deki Atatürk Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.Ç, okula giderek müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu (45) odasında bıçakla yaralamış, Kuyucu, hastanede yaşamını yitirmişti.

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