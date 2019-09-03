Son Dakika Haberleri: Öğretmene tokata 3 bin lira adli para cezası
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Öğretmene tokata 3 bin lira adli para cezası

3 saat önce

- Öğretmene tokata 3 bin lira adli para cezasıİSTANBUL - Tuzla'da öğretmenler gününden bir gün önce öğretmene tokat atarak darp ettiği iddia edilen sanık 'kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

- Öğretmene tokata 3 bin lira adli para cezası

İSTANBUL - Tuzla'da öğretmenler gününden bir gün önce öğretmene tokat atarak darp ettiği iddia edilen sanık 'kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın bu cezayı 10 taksitle ödemesine hükmetti.

Tuzla'da 23 Kasım 2018 tarihinde kız kardeşiyle öğretmenin makyaj yüzünden tartışması sonucu okula giderek öğretmene tokat atan Ferhat Orhan'ın"kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ferhat Orhan avukatıyla birlikte katılırken, müşteki Şule Ülger duruşmaya gelmedi.

"O anlık öfkeyle tokat attım"

Savunması alınan sanık Orhan, olay tarihinde kız kardeşi B.O.'nun eşini ağlayarak aradığını ve bunun üzerine okula gittiğini söyleyerek, "Müşteki kız kardeşime tokat atmış, ben de o anlık öfkeyle tokat attım" dedi.

Öğretmene tokata para cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ferhat Orhan'ı 'kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan 150 gün karşılığında 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Bu cezanın da 10 eşit taksitte ödenmesine hükmetti. Sanığın sabıkasının bulunduğunu gerekçe gösteren mahkeme, adli para cezasını ertelemedi.

Olayın Geçmişi

Tuzla'da 23 Kasım 2018 tarihinde Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğretmen Şule Ülger nöbetçi olarak görev yaptığı sırada B.O. isimli öğrenciye makyajını silmesi için uyarıda bulunması üzerine aralarında tartışma çıkmıştı. Tartışma sonrasında B.O., ağabeyi Ferhat Orhan'ı okula çağırmış ve okula gelen Orhan öğretmene tokat atmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan sanık, Yüz Temel Eser'de bulunan 100 kitabı olayın olduğu okulun öğrencilerine hediye etmesi ve haftada bir kere kitapları okuyup özetini çıkararak mahkemeye sunması şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ferhat Orhan'ın "kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:50 Kaynak: İHA
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