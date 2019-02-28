Son Dakika Haberleri: Öğretmene Yönelik Saldırıların Mutlaka Önlenmesi Gerekmektedir"

Öğretmene Yönelik Saldırıların Mutlaka Önlenmesi Gerekmektedir"

20 dakika önce

Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yaşar Şahindoğan, öğretmene yönelik saldırıların mutlaka önlenmesi gerektiğini belirterek, "Öğretmen şiddete uğradığında ve şikayetçi olmadığı zaman saldırgan hakkında hiçbir işlem yapılmamaktadır.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yaşar Şahindoğan, öğretmene yönelik saldırıların mutlaka önlenmesi gerektiğini belirterek, "Öğretmen şiddete uğradığında ve şikayetçi olmadığı zaman saldırgan hakkında hiçbir işlem yapılmamaktadır. Halbuki şiddet saldırısını yapana yönelik kamu davası açılmalıdır." dedi.

Şahindoğan, Türk Eğitim-Sen Niğde şubesi tarafından öğretmen evinde düzenlenen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, öğretmen ve eğitim çalışanlarına yönelik yapılan saldırılara değindi.

Bu saldırılara karşı alınması gereken tedbirlere dikkati çeken Şahindoğan, "Öğretmene yönelik saldırıların mutlaka önlenmesi gerekmektedir. Öğretmen şiddete uğradığında ve şikayetçi olmadığı zaman saldırgan hakkında hiçbir işlem yapılmamaktadır. Halbuki şiddet saldırısını yapana yönelik kamu davası açılmalıdır. Bununla ilgili sağlık çalışanlarında olduğu gibi benzeri bir yasal düzenleme yapılması gerekmektedir." diye konuştu.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun da çalışanlar açısından doğru olduğuna inandıkları gelişmelere destek verdiklerini, yanlış olanın da karşısında durduklarını belirterek, şunları kaydetti:

" Milli Eğitim Bakanı, Alo 147'yi kaldırdı, performans değerlendirmesi uygulamasının yapılmayacağını söyledi, tabii ki eleştirmedik, destek verdik. Ama yönetici atamayla alakalı takvim yayınlandı eleştirdik, durdurttuk. Tekrar bir kılavuz yayınlandı onu da eleştirdik. Yani biz Türk Eğitim Sen olarak doğru olanı destekledik, yanlış olanın da karşısında durduk. Bizim duruşumuz budur."

Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Başkanı İhsan Uğraş'ın da konuşma yaptığı program, soru cevap şeklinde devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:57 Kaynak: AA

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