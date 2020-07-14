Öğretmenevi duvarına '15 Temmuz' rölyefi - Son Dakika

Öğretmenevi duvarına '15 Temmuz' rölyefi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Vural Vahap Şahinoğlu, koridora 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların tasvir edildiği rölyef yaptırdı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Vural Vahap Şahinoğlu, koridora 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların tasvir edildiği rölyef yaptırdı.

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15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından vurularak şehit edilen koruma astsubayı Ömer Halisdemir'in ön planda olduğu resimde, halkın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü ele geçirilmesine kadar birçok önemli gelişme yer aldı. Ayrıca, Hz. Ali'nin, "Her şeyi affedin ama vatana ihanet edeni asla affetmeyin" sözü yazıldı.


"Darbe girişimini bu resimle asla unutturmayacağız"


Öğretmenevi duvarına 15 Temmuz resmi çizdirmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Şahinoğlu, şehitlerin kendi canlarını vatanları uğruna hiçe saydıklarını vurgulayarak, "Arkada bıraktıkları evlatlarını, eşlerini, annelerini, babalarını ve sevdiklerini bir an bile düşünmediler. Aslında tek bir dertleri vardı, bu bayrak, vatan ve millet bölünmemeliydi. Allah onlardan razı olsun, mekanları cennet olsun. Gazilerimizden Allah razı olsun, hepsinin bu ülke için ödediği bedelin aslında bir karşılığı yok. Manevi değeri oldukça yüksek ve oldukça fazla. Hepsi başımızın üzerindedirler, bu ülke, bayrak ve vatan dimdik durduğu sürece onların kanlarıyla ve onların emekleriyle ayakta durduğunun hepimiz farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan olduğu sürece, onun arkasında bu millet güçlü durduğu sürece bir daha böyle bir darbeye kimse girişemeyecektir ve kalkışamayacaktır. Biz de tarihe kara bir leke olarak geçecek terör örgütünün yapmış olduğu bu darbe girişimini bu resimle asla unutturmayacağız" dedi. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğretmenevi duvarına '15 Temmuz' rölyefi - Son Dakika

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