Depremzedelere yönelik paylaşımlarına tepki gösterilen öğretmen açığa alındı - Son Dakika
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Depremzedelere yönelik paylaşımlarına tepki gösterilen öğretmen açığa alındı

Depremzedelere yönelik paylaşımlarına tepki gösterilen öğretmen açığa alındı

17.05.2023 16:35

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki öğretmenevinde bulunan depremzedelere hakaret eden öğretmen, gözaltına alındı. Depremzedelere hakaret eden A.Ö.'nün olay sırasında alkollü olduğu, daha önce de aynı öğretmenevine gelerek buradaki depremzede ailelere küfür ve hakaretlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Gemlik Danış Ekim Öğretmenevinde meydana gelen olayda, aynı ilçedeki bir ortaokulda Türkçe öğretmenliği yapan A.Ö., öğretmenevine gelerek burada misafir olarak kalan depremzedelere, "Hepiniz AK Parti'ye oy verdiniz. Gidin memleketinize orada yaşayın" gibi sözler sarf edip, bir de küfretti. A.Ö. yapılan şikayet üzerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Depremzedelere tepki gösteren öğretmen gözaltında

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

A.Ö.'nün olay sırasında alkollü olduğu, daha önce de aynı öğretmenevine gelerek buradaki depremzede ailelere küfür ve hakaretlerde bulunduğu öğrenildi. Emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından şahıs, adliyeye sevk edildi. Açığa alınan A.Ö. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Dogru demiş. Hükümet niye çadir veremedi bunlara,sattılarmi yoksa. Şu anda bunlara halk nezdinde yapilan yardımlar durdu sanirim. Zaten akp tabani hep almaya aliskın oldugundan bunlara yardım etme gibi bir alıskanliklari yok. Kan vermede boyleydi. Bu ulkenin sorumluluk sahibi insanlari zaten kan veriyordu. Digerlerinin zaten kan verme gibide bir sorumluluk hisleri yok. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Hisarcık, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremzedelere yönelik paylaşımlarına tepki gösterilen öğretmen açığa alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremzedelere yönelik paylaşımlarına tepki gösterilen öğretmen açığa alındı - Son Dakika
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