Son Dakika Haberleri: Öğretmenevine Tadilat Yapılıyor

Öğretmenevine Tadilat Yapılıyor

37 dakika önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde öğretmenevinin sıhhi tesisatı ve doğalgaz kalorifer tesisatı ihalesi tamamlanarak yapım çalışmalarına geçildi.

Öğretmenevine Tadilat Yapılıyor, System.String[]
Balıkesir'in Erdek ilçesinde öğretmenevinin sıhhi tesisatı ve doğalgaz kalorifer tesisatı ihalesi tamamlanarak yapım çalışmalarına geçildi.

İlçemizde, 5 kat üzerinde 41 normal oda 3 süit odasıyla 106 yatak kapasitesi ve 15 personeli bulunan Erdek Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, konaklama alanları haricinde yemekhane, lokal, çay bahçesi bölümleri ile de yaz kış hizmet vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz kış tüm odaları yenilenen Erdek Öğretmenevi'nin aynı zamanda elektrik sistemi, bahçe peyzajı ve iş güvenliği eksiklikleri de tamamlanmıştı. Bu kış yenilenmesi maksadıyla sıhhi tesisatı tadilatı ve yeniden kurulum için doğalgaz ve kalorifer tesisatı ihaleye çıkarak ihale süreci tamamlandı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:16 Kaynak: İHA

Balıkesir, Erdek, Güncel
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