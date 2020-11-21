Öğretmenevinin ismi "Hacı Bozkurt' olsun önerisi - Son Dakika

Öğretmenevinin ismi "Hacı Bozkurt' olsun önerisi

21.11.2020 12:28
Öğretmenevinin ismi

Adıyaman'ın Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, 2006 de Kahta'ya Öğretmenevinin kazandırılmasında büyük emekleri olan ve geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Gazeteci Hacı Bozkurt'un isminin Kahta Öğretmenevi'ne verilmesini talep etti.

Adıyaman'ın Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, 2006 de Kahta'ya Öğretmenevinin kazandırılmasında büyük emekleri olan ve geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Gazeteci Hacı Bozkurt'un isminin Kahta Öğretmenevi'ne verilmesini talep etti.

Kahta ilçesine öğretmenevini kazandırmak için yaklaşık 4 yıl mücadele verdiği binaya isminin verilmesi, Haci Bozkurt'a yakışır bir vefa örneği olacağını belirten KGY Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, memlekete faydalı hizmetleri olan böyle bir insanın unutulmaması için öğretmenevine isminin verilmesini istedi.

Merhum Hacı Bozkurt'un, gazeteci kimliğinin yanında aynı zamanda da iyi bir eğitimci olduğunu hatırlatan KGY Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, Hacı Bozkurt isminin ve onun güzel hatırasının yaşatılmasıyla ilgili olarak atılacak olan böyle güzel adımın vefanın gereği olduğunu söyledi.

Kahta'da öğretmenlik yaptığı yıllarda birçok insanın eğitimine katkı sunduğuna dikkat çeken KGY Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, "Kahta Öğretmenevi 'ne, Hacı Bozkurt isminin verilmesi, başta ailesi olmak üzere hem meslektaşlarını hem de eğitimcileri mutlu edeceğini düşünüyorum. Zira Merhum Hacı Bozkurt, gazeteci kimliğinin yanında aynı zamanda da iyi bir eğitimciydi. Kahta'da bir çok insanın eğitimine de katkı sunan Merhum Gazeteci Hacı Bozkurt, emekli olduğunda da memlekete hizmet etmeyi sürdürdü.

Memleketimize güzel hizmetlerin kazandırılmasında emek vermiş değerlerimizi unutmamak ve hizmetlerini de gelecek nesillere aktarmak adına, öğretmenevinin ilçemize kazandırılmasında büyük emekleri olan Merhum Gazeteci Hacı Bozkurt'un adının verilmesi yerinde bir karar olacağını düşünüyorum.

2001'da Merhum Hacı Bozkurt'un girişimleri ile Kahta'da Öğretmenevinin açılması için 4 yıl süren mücadelenin sonunda ilçemiz modern bir Öğretmenevine kavuşmuştu. Hem de o zaman Türkiye'de eşi benzerine az rastlanan büyük bir öğretmenevine. Dolayısıyla Öğretmenevine bu ismin verilmesiyle, vefa ve minnet duygularımızın da bir ifadesi olacağını düşünüyorum. Kahtalı hemşerilerimizin de bu konuda hemfikir olacağı kanaatindeyim. Ayrıca memleketimizin değerlerine verdiğimiz önemi noktasında güzel bir adım olacak.

Merhum Gazeteci Hacı Bozkurt, bölgemizin güncel olaylarını ulusal basına aktarmasının yanı sıra, yaptığı haberler ile ilçemizin tanıtımında da büyük rol üstlendi. Yerel ve ulusal anlamda yaklaşık 40 yıl Kahta'da basın görevini üstlendi.

Hastane, üst geçit, sokak ve cadde gibi birtakım yerlere verilen değerli şahsiyetlerin isimleri güzel bir vefa örneğidir. Böyle güzel vefa örneklerinin Gazeteci Hacı Bozkurt ismiyle devam etmesini istiyoruz" diye konuştu - ADIYAMAN

Öğretmenevinin ismi Hacı Bozkurt' olsun önerisi

Mustafa İşeri, Öğretmenevi, Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğretmenevinin ismi 'Hacı Bozkurt' olsun önerisi - Son Dakika


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