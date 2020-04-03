Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenevlerimizde sağlık çalışanlarımızı ağırlamak bizim için onur" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuya ait sosyal tesislerin sağlık çalışanlarının ücretsiz kullanımına açılması yönündeki talimatıyla ülke genelinde belirlenen öğretmenevlerini sağlıkçıların hizmetine sunduklarını belirtti. Bakan Selçuk, "Bu süreçte 428 öğretmenevimizde 16 bin 178 sağlık çalışanına ücretsiz konaklama ve yemek imkanı sunduk. Sağlığımız için canları pahasına ter döken sağlık çalışanlarımıza böylesi bir süreçte ev sahipliği yapıyor olmak eğitim ailemiz için onurdur" diyerek sağlık çalışanlarını ağırlamaya devam edeceklerinin altını çizdi.

(İHA)