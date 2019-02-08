Son Dakika Haberleri: Öğretmeni Bıçaklayan Veli, Hastaneye Sevk Edildi

Öğretmeni Bıçaklayan Veli, Hastaneye Sevk Edildi

1 saat önce

KIRIKKALE'de, oğlunun sınıf öğretmeni Yüksel Kuzucu'yu(40) okul bahçesinde bıçak ve falçata ile yaralayan Mehtap Ö. (42), mahkeme tarafından İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Öğretmeni Bıçaklayan Veli, Hastaneye Sevk Edildi, System.String[]
KIRIKKALE'de, oğlunun sınıf öğretmeni Yüksel Kuzucu'yu(40) okul bahçesinde bıçak ve falçata ile yaralayan Mehtap Ö. (42), mahkeme tarafından İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Gündoğdu Manas İlkokulu'nun bahçesinde dün meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti; Mehtap Ö., ders bitiminde oğlunu almak için okula gitti.  Ancak bahçede karşılaştığı sınıf öğretmeni Yüksel Kuzucu'ya elindeki bıçak ve falçata ile saldırdı. Araya diğer öğretmenler girerek, Mehtap Ö.'ye engel olmaya çalıştı. Baş, el ve kollarında kesikler oluşan Kuzucu, çağrılan ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuzucu, tedavisinin ardından taburcu edildi. 

Güvenlik kameralarına yansıyan saldırının ardından gözaltına alınan Mehtap Ö., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Geçen yıl da okulda öğretmenler ile tartıştığı öğrenilen Mehtap Ö. çıkarıldığı mahkemece, İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

- Kırıkkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:38 Kaynak: DHA

İstanbul, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Kırıkkale, 3. Sayfa
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