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Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı - Son Dakika

Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı

23.11.2021 11:18
Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden öğretmeni Müzekka Gürbüz, "Dersi can kulağıyla dinliyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden öğretmeni Müzekka Gürbüz, "Dersi can kulağıyla dinliyordu. Yani iyi talebeydi. 'Adam olacak çocuk belli olur' derler ya aynen o da belliydi. Derslerine dikkat ediyordu, çalışıyordu. Güzel Kur'an-ı Kerim okurdu." dedi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Müzekka Gürbüz, AA muhabirine, 1950'li yılların sonunda İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğunu, daha sonra Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdiğini söyledi.

Ardından mezun olduğu lisede öğretmenlik yaptığını aktaran Gürbüz, İmam Hatip Lisesi'ne öğrenci alımlarının bu dönemde imtihanlarla yapıldığını kaydetti.

Birçok başarılı öğrencisinin devlet kademelerinde görev aldığını dile getiren Gürbüz, "Talebelerimizin hepsi aşağı yukarı çalışkan çocuklardı, hepsinden memnunduk. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere arkadaşları hakikaten terbiyeli, çalışkan çocuklardı. Hepsi bugün vazife başında." dedi.

Gürbüz, öğrencilerinin memlekete çok büyük hizmetleri olduğunu belirterek, "Mümkün mertebe eğitimi sıkı tuttuk, öğrencilerimiz 'hayata faydalı olsun' diye düşündük. 'Bu öğrenciler vazife yapacaklar' diye düşünerek öğrencilerimizi yetiştirdik. Hayatta başarılı olsunlar istedik." diye konuştu.

"Dersi can kulağıyla dinliyordu"

Kur'an-ı Kerim ve Arapça derslerine girdiği Erdoğan'ın öğrencilik yıllarında sınıfta ön sıralarda oturduğunu hatırladığını dile getiren Gürbüz, "Dersi can kulağıyla dinliyordu. Yani iyi talebeydi. 'Adam olacak çocuk belli olur' derler ya aynen o da belliydi. Derslerine dikkat ediyordu, çalışıyordu. Güzel Kur'an-ı Kerim okurdu. Sesi güzeldir. O yapamasa bizden geçemez kolay kolay çünkü mümkün mertebe Kur'an-ı Kerim'i güzel okusunlar diye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Gürbüz, öğrencisi Erdoğan'ın münazara yarışmalarında başarılı sonuçlar aldığını belirterek, rakiplerinin kolay kolay önüne geçemediğini, her yarışta başarılı olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkadaşlarıyla çok iyi geçindiğini, onların da çok iyi öğrenciler olduğunu anlatan Gürbüz, Erdoğan'ın kendisine her zaman saygı duyduğunu dile getirdi.

Erdoğan'ın daveti üzerine kendisiyle bir yemekte ve Kocaeli'ye geldiğinde Valilik binasında bir araya geldiklerini aktaran Gürbüz, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatiplerin gelişmesi için yapabileceği her kolaylığı yapar çünkü kendisi bu okulların kıymetini biliyor. Her zaman ona duacıyım, Allah yardımcısı olsun, düşmanların şerrinden korusun. Allah hizmetlerinde muvaffakiyetler versin, başımızdan eksik etmesin inşallah çünkü yaptığı her şeyi memleketin, milletin iyiliği için yapıyor, kötü bir şey düşünmez."

Müzekka Gürbüz, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü de kutladı.

Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatip Liseleri, cumhurbaşkanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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