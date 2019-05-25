Son Dakika Haberleri: Öğretmeni darp eden veli hakkında adli süreç devam ediyor

Öğretmeni darp eden veli hakkında adli süreç devam ediyor

4 saat önce

Geçtiğimiz günlerde Çankırı'da yaşanan ve haberlere de konu olan velinin öğretmeni darp etmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), söz konusu kişinin yöneticilik görevinin sona erdirildiğini açıkladı.

Öğretmeni darp eden veli hakkında adli süreç devam ediyor, System.String[]
Geçtiğimiz günlerde Çankırı'da yaşanan ve haberlere de konu olan velinin öğretmeni darp etmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), söz konusu kişinin yöneticilik görevinin sona erdirildiğini açıkladı.

Çankırı İsmet İnönü Ortaokulunda 8 Mart tarihinde yaşanan, velinin öğretmeni okul koridorunda darp etmesiyle sonuçlanan olay hakkında MEB müfettişleri tarafından soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, soruşturma doğrultusunda darp olayını gerçekleştiren velinin yöneticilik görevinin üzerinden alındığını ve hakkındaki adli sürecin devam ettiği bildirdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:02 Kaynak: İHA
8 Mart, Çankırı, Güncel
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