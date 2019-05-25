Öğretmeni darp eden veli hakkında adli süreç devam ediyor
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Geçtiğimiz günlerde Çankırı'da yaşanan ve haberlere de konu olan velinin öğretmeni darp etmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), söz konusu kişinin yöneticilik görevinin sona erdirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:02 Kaynak: İHA
Geçtiğimiz günlerde Çankırı
'da yaşanan ve haberlere de konu olan velinin öğretmeni darp etmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), söz konusu kişinin yöneticilik görevinin sona erdirildiğini açıkladı.
Çankırı İsmet İnönü
Ortaokulunda 8 Mart
tarihinde yaşanan, velinin öğretmeni okul koridorunda darp etmesiyle sonuçlanan olay hakkında MEB müfettişleri tarafından soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, soruşturma doğrultusunda darp olayını gerçekleştiren velinin yöneticilik görevinin üzerinden alındığını ve hakkındaki adli sürecin devam ettiği bildirdi. - ANKARA
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