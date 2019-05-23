Öğretmeni darp eden veli serbest
11 saat önce
Çankırı'da bir öğretmeni ders sırasında çağırarak darp eden veli, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Çankırı'da bir öğretmeni ders sırasında çağırarak darp eden veli, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:36 Kaynak: İHA
Çankırı'da İsmet İnönü Ortaokulu'na gelen veli H.A., dersteki öğretmeni koridora çıkararak darp etmişti. Olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınan H.A., bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme sonucunda H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANKIRI
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