Öğretmeni darp eden veli serbest

Çankırı'da bir öğretmeni ders sırasında çağırarak darp eden veli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çankırı'da bir öğretmeni ders sırasında çağırarak darp eden veli, adli kontrolle serbest bırakıldı.



Çankırı'da İsmet İnönü Ortaokulu'na gelen veli H.A., dersteki öğretmeni koridora çıkararak darp etmişti. Olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınan H.A., bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme sonucunda H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANKIRI

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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