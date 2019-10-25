Son Dakika Haberleri: Öğretmeni darp eden zanlılar tutuklandı
Son Dakika Güncel Öğretmeni darp eden zanlılar tutuklandı

Öğretmeni darp eden zanlılar tutuklandı

1 saat önce

Diyarbakır'da, öğrencilerin gözleri önünde öğretmeni darp eden baba ve oğlu tutuklandı.

Öğretmeni darp eden zanlılar tutuklandı, System.String[]

Diyarbakır'da, öğrencilerin gözleri önünde öğretmeni darp eden baba ve oğlu tutuklandı.

Olay, önceki gün Süleyman Muazzez Ersönmez Ortaokulu'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, okulun görsel sanatlar öğretmeni Y.G., davranışlarından rahatsız olduğu öğrenciyi okul yönetimine bildirdi. Durumun öğrenci velisine ulaşmasının ardından çocukları ile okula gelen veli, kapıda öğretmen Y.G. ile karşılaştı. Öğretmen, sorunlu öğrencinin durumunu konuşmak için veli ve iki oğlunu odaya davet etti. Odaya gitmeyi kabul etmeyen veli ve iki oğlu, Y.G.'yi okul bahçesinde öğrencilerin gözleri önünde darp etmeye başladı.

Öğretmenin darp edilmesi sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alınan veli M.S.A., oğlu S.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:50 Kaynak: İHA
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