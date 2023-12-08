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Öğretmeni sınıfta uygunsuz halde gören müdür yardımcısı polisi aradı - Son Dakika
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Öğretmeni sınıfta uygunsuz halde gören müdür yardımcısı polisi aradı

ABD'de ortaokul öğrencilerinin sınıfına derse giren bir öğretmen, pantolonunu indirip çocuklara cinsel organını gösterdi. Şikayet üzerine sınıfa gelen müdür yardımcısı da yaşanan rezilliğe şahit oldu. Şikayetin ardından öğretmen tutuklandı.

Öğretmeni sınıfta uygunsuz halde gören müdür yardımcısı polisi aradı
08.12.2023 - 10:14,  Güncelleme: 11:30
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki bir ortaokulda yaşanan skandal olay ülke gündemine bomba gibi düştü. 32 yaşındaki Stephen Canciani isimli öğretmen, sınıfta çocuklara cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı.

MÜDÜR YARDIMCISI ÖĞRETMENİ UYGUNSUZ HALDE GÖRDÜ

Mahkemeye sunulan raporda, 2 öğrencinin öğretmenin uygunsuz hareketinden sonra müdür yardımcısının odasına gittiği ve olayın bu şekilde ortaya çıktığı yer aldı. Hemen sınıfa giden müdür yardımcısı, Canciani'nin pantolonunun kısmen inmiş olduğunu gördü.

Öğretmeni sınıfta sınıfta uygunsuz halde gören müdür yardımcısı polisi aradı

Olayı hemen polise bildirildi. Açılan soruşturma neticesinde öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLAR (3)
  • Emr Srsh: istediğin kadar test yap...kız erkeği aynı ortama koyarsan böyle şeyler her zaman söz konusu olur. Yanıtla 34 150
  • Ayhan dayi: İran veya afganistana git orada yasa istersen dinimiz var diye ahlaka ihtiyacı yok sanıyorsunuz.. 17 3
  • Serkan Basar: eeeee her önüne geleni öğretmen yaparsan olacağı bu öğretmen olmadan hangi testlerden geçiyorlar varmı bilen?? tabilkide yok Yanıtla 85 31

Hukuk, 3. Sayfa, Eğitim, Toplum, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Öğretmeni sınıfta uygunsuz halde gören müdür yardımcısı polisi aradı - Son Dakika
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