Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki bir ortaokulda yaşanan skandal olay ülke gündemine bomba gibi düştü. 32 yaşındaki Stephen Canciani isimli öğretmen, sınıfta çocuklara cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı.
Mahkemeye sunulan raporda, 2 öğrencinin öğretmenin uygunsuz hareketinden sonra müdür yardımcısının odasına gittiği ve olayın bu şekilde ortaya çıktığı yer aldı. Hemen sınıfa giden müdür yardımcısı, Canciani'nin pantolonunun kısmen inmiş olduğunu gördü.
Olayı hemen polise bildirildi. Açılan soruşturma neticesinde öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Hukuk › Öğretmeni sınıfta uygunsuz halde gören müdür yardımcısı polisi aradı - Son Dakika