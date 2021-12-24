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Öğretmeni tarafından darp edilen öğrencinin babası: "Bizi yalnız bırakmayın" - Son Dakika

Öğretmeni tarafından darp edilen öğrencinin babası: "Bizi yalnız bırakmayın"

24.12.2021 00:57
Öğretmeni tarafından darp edilen öğrencinin babası: "Bizi yalnız bırakmayın"

Aksaray'da öğretmeni tarafından boğazı sıkılarak darp edilen öğrencinin babası Duran K., "Bizi yalnız bırakmayın.

Aksaray'da öğretmeni tarafından boğazı sıkılarak darp edilen öğrencinin babası Duran K., "Bizi yalnız bırakmayın. Ben bu psikolojiden kurtulmak istiyorum" dedi.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bulunan Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda 14 Aralık'ta öğrencisi T.K.'nın boğazını sıkarak darp eden Ali Rıza Y.'nin öğrencisine uyguladığı şiddet, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Oğlunun darp edildiğini haber alan baba Duran K., çocuğunu Ortaköy İlçe Devlet Hastanesine götürerek muayene ettirdi. Çocuğuna 10 gün iş göremez raporu alan baba Duran K., Ortaköy Cumhuriyet Savcılığında suç duyurusunda bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınan dayakçı öğretmen, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

"Bizi yalnız bırakmayın"

Dayakçı öğretmenin serbest kalmasına kamuoyundan tepkiler gelirken, ilk kez kamera karşısına çıkan Baba Duran K., psikolojilerinin bozulduğunu dile getirerek, "Bizi yalnız bırakmayın. Gereği yapılsın, ne gerekiyorsa yapılsın bu öğretmene. Bugün benim çocuğuma oldu, yarın başkasının çocuğuna olmasın. Ben bu psikolojiden kurtulmak istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar" dedi.

Dayakçı öğretmenin torununa karşı yaptığı şiddetin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen dede Selahattin K., "Olayları izledik kameradan. Kanımız dondu, yani psikolojimiz bozuldu. Çocuğun zaten psikolojisi bozuk şu durumda, onun için cezalandırılmasını istiyoruz. Yasal yoldan neyse gereken cezalar verilsin. İsteğimiz bu, başka ne diyeyim" diye konuştu.

Vatandaşlardan tepki

Olayın duyulmasının ardından da okul çevresindeki vatandaşlar ve esnaflarda duruma tepki gösterdi. Vatandaşlardan Evliya Çetin (46), "Türkiye genelinde çocuklara tasfiye olmasını istemiyorum. Biz o çocukları ne için gönderiyoruz? Eğitim alması için gönderiyoruz. Ben böyle bir şeyi Türkiye'nin hiçbir yerinde görmek istemiyorum" dedi.

Bilal Çelik (50) ise "Ortaköy'de öğrenci ve öğretmen arasında böyle bir olay yaşandı. Biz istemiyoruz böyle bir şey. Bugün bu çocuğa, yarın bizim çocuklarımıza. Bununla yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar iletilsin bu şeyler. Bunlar iyi şeyler değil tabii. Bu öğretmenin açığa alınmasını istiyoruz. Tamamen görevden uzaklaştırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Mehmet Kocagöl (34) de "Yetkililere şunu söylemek istiyorum. Böyle bir öğretmen yetişmemesi lazımdır. Sanırım kamuoyundan da duyduğuma göre bu öğretmenin birinci olayı değilmiş. İki üç sefer olmuş. Erzurum'da da olmuş. Büyüklerime şunu demek istiyorum. Biz oraya çocuk gönderiyoruz okusun diye ama bu adam televizyonda da gördüğüme göre, tekme tokat çocuğu dövüyor. Savunmasız bir kişi karşısındaki bir çocuk. Çocuk her şeyi yapabilir. Büyüklerimiz görevden de alsınlar, gerekirse hapse de atsınlar" dedi. - AKSARAY

milli eğitim bakanlığı, 14 Aralık, Ortaköy, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğretmeni tarafından darp edilen öğrencinin babası: 'Bizi yalnız bırakmayın' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğretmeni tarafından darp edilen öğrencinin babası: "Bizi yalnız bırakmayın" - Son Dakika
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