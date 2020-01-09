Öğretmeni tarafından darp edilen Yusuf'un bugün de derse alınmadığı iddia edildi - Son Dakika

Eskişehir'de Orhangazi Ortaokulu'nda okuyan ve öğretmeni tarafından dövülmesi güvenlik kameralarına yansıyan öğrenci hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı. Kaynaştırma öğrencisi Yusuf'un, bugün de Beden Eğitimi öğretmeni tarafından derse alınmadığı ifade edildi.



Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Orhangazi Ortaokulunda 5'inci sınıfta okuyan kaynaştırma öğrencisi Muhammed Yusuf Ş., aldığı ilaçlardan dolayı sınıfta uyuya kaldı. Öğrencinin sınıfta uyuduğunu gören öğretmen sınıfına gitmesi konusunda uyardı. Bunun üzerine özel kaynaştırma öğrencisi olan 10 yaşındaki çocuk, öğretmenine tepki gösterdi. Öğrencisi ile koridora çıkan öğretmenin ilk önce yerde olan çocuğa tekme attığı ardından ise yere vurduğu görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Bugün tekrar okula giden Yusuf'un, bu sefer de Beden Eğitimi öğretmeni tarafından derse alınmadığı iddia edildi. Anne Gülşah İzgi, Beden Eğitimi öğretmeninin çocuğuna, "Sen yaptığı hatayı biliyorsun" dediğini ve derse girmesine izin vermediğini ifade etti.



"Sen yaptığı hatayı biliyorsun' demiş çocuğa"



Çocuğunun öğretmenleri ve arkadaşları tarafından dışlandığını ifade eden anne İzgi, "Yusuf'a okula gitmek istiyor musun diye sordum. 'İstiyorum anne' dedi. Çocuk seve seve geldi okula. Öğlen beni aradı. 'Anne Reşat hoca beni derse almıyor' dedi. Normalde girmesi gerekiyor. 'Neden almıyor anneciğim' diye sordum. 'Sen yaptığı hatayı biliyorsun' demiş çocuğa. 'Bütün öğretmenler beni dışlıyor şu anda' dedi. Okuldan almamı söyledi. Çocuğu eğitimden soğuttular. Okula gelip rehberlikle konuştum. 'Alır' dediler ama alınmadı çocuğum" dedi.



Artık çocuğunun okula gitmek istemediğini ve 'anne beni okuldan al' dediğini aktaran Gülşah İzgi, yaptıklarının yanlarına kar kalmayacağını söyleyerek, "Şuan psikolojisi bozuk ve baba 'anne beni başka okula gönder' dedi. 'Neden anneciğim' dedim. 'okulda beni herkes dışlıyor, herkes kötü gözle bakıyor' dedi. 'Arkadaşlarım benimle oynamıyor' dedi. Muhtemelen okulu değişecek ama onların yaptığı yanlarına kar kalmasın. Rehberliğin yanında Reşat hocayı çağırır mısınız dedim ama bana derste olduğunu ve çağıramayacaklarını söylediler. Yusuf'u almıyormuş derse dedim ama alınacağını söylediler. Ama yine alınmadı derse. Çocuğum dışlanıyor" açıklamalarında bulundu.



Bakanlık soruşturma başlattı



Öte yandan, konunun ortaya çıkmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Güvenlik kameralarının müfettişler tarafından izlenmesinin ardından olayın aydınlatılacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR