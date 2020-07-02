Öğretmeni vuran zanlı tutuklandı - Son Dakika

Öğretmeni vuran zanlı tutuklandı

Adana'da kafeteryada kadınları rahatsız ettikleri için uyaran öğretmeni vuran zanlı tutuklandı, arkadaşı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

ADANA - Adana'da kafeteryada kadınları rahatsız ettikleri için uyaran öğretmeni vuran zanlı tutuklandı, arkadaşı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, 30 Haziran gecesi saat 02.00 sıralarında, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Amerikan Adası'nda meydana geldi. Bitlis'in Ahlat ilçesinde görev yaptığı öğrenilen matematik öğretmeni Şakir Yaltırık (33), okulların tatil olması nedeniyle memleketine gelerek, ailesine ait kafeteryada çalışmaya başladı. İddiaya göre gece yarısı kafeteryaya gelen Ömer Ş. ile arkadaşı Umut B. (18), çevredeki kadınlara rahatsızlık vermeye başladı. Yaltırık'ın, Ömer Ş. ile arkadaşı Umut B.'yi uyarması üzerine iki grup arasında tartışma başladı. Ardından kafeteryadan ayrılan Ömer Ş. ile Umut B. yaklaşık 1 saat sonra kimliği belirlenemeyen iki kişiyle daha olay yerine dönerek Şakir Yaltırık'tan çay istedi. Yaltırık'ın çay servisini getirdiği sırada Ömer Ş., "Sen bize neden sert konuştun? Sen bana posta koyamazsın" diyerek belindeki tabancayı çekerek 5 el ateş etti.

Tabancadan çıkan mermiler, silahı tutmaya çalışan Yaltırık'ın eline, karnına, bacağına ve kalçasına isabet etti. Yaltırık'ın kanlar içinde yere yığıldığını gören saldırganlar, geldikleri araçla kaçtı. Şakir Yaltırık ise yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından saldırganların peşine düşen polis, aracın kaçış güzergahında önlem alıp, ara sokaklarda arama yaptı. Aracı, Toros Mahallesi 78174 Sokak'ta terk edilmiş halde bulan polis, şüphelilerin saklanmış olabilecekleri ihtimali üzerine sokaktaki apartman bahçelerini didik didik aradı. İhbar üzerine 78170 Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde, park halindeki 2 aracın arasında yatan şüpheli Ömer Ş., yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonucu diğer şüpheli Umut B. de yakalandı.

Fatih Polis Merkezi'ne götürülen şüphelilerden Ömer Ş.'nin ifadesinde, "Bir anda gelip, 'bayanları sen mi rahatsız ettin' dedi. Sonra bana satır çektiler ve kalabalıklaştılar. Ben de kendimi korumak için silahı çekmek zorunda kaldım. Uyarmak için yere sıktım" dediği öne sürüldü. Ömer Ş.'nin 'kasten yaralama', 'silahla tehdit' gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Ömer Ş. ve Umut B. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ömer B. tutuklanırken diğer zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada vurulan öğretmen Şakir Yaltırık'ın ise kaldırıldığı hastanede girdiği ameliyattan çıktığı, hayati tehlikesinin olmadığı, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.