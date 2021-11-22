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'Öğretmenim için bir fidan' kampanyasına 55 bin fidan bağışı - Son Dakika

'Öğretmenim için bir fidan' kampanyasına 55 bin fidan bağışı

22.11.2021 13:57
'Öğretmenim için bir fidan' kampanyasına 55 bin fidan bağışı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın 24 Kasım Öğretmenler Günü için 11 Kasım'da başlattığı 'Öğretmenim için bir fidan' kampanyasında, bugüne kadar 55 bin fidan bağışlandı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın 24 Kasım Öğretmenler Günü için 11 Kasım'da başlattığı 'Öğretmenim için bir fidan' kampanyasında, bugüne kadar 55 bin fidan bağışlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle hem öğretmenlere hem de ülkeye anlamlı ve kalıcı hediye sunmak amacıyla 'Öğretmenim için bir fidan' kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında öğrenciler, 10 TL karşılığında öğretmenleri adına fidan bağışında bulundu. Kampanyanın başladığı 11 Kasım'dan bu yana bağışlanan fidan sayısı, 55 bine ulaştı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen ve öğrencileri de derinden etkileyen orman yangınları sonrası çevre ve doğa bilincini geliştirmek için başlatılan kampanya kapsamında, her 100 bin fidan için bir hatıra ormanı oluşturulması hedefleniyor. Kampanya kapsamında öğrenciler ve isteyen herkes, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında yer alan 'http://meb.ai/K1SbSf ' linki üzerinden yapacakları fidan bağışını, öğretmenlerinin isimleriyle sertifikalandırabiliyor.


'Öğretmenim için bir fidan' kampanyasına 55 bin fidan bağışı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Öğretmenim için bir fidan' kampanyasına 55 bin fidan bağışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Öğretmenim için bir fidan' kampanyasına 55 bin fidan bağışı - Son Dakika
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