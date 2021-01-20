"Öğretmenim Yanı Başımda Kitabım Başucumda Kitap Okuma" Projesi - Son Dakika

"Öğretmenim Yanı Başımda Kitabım Başucumda Kitap Okuma" Projesi

20.01.2021 14:09

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit başkanlığında "Öğretmenim Yanı Başımda Kitabım Başucumda Kitap Okuma" Projesi değerlendirme toplantısının yapıldığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit başkanlığında "Öğretmenim Yanı Başımda Kitabım Başucumda Kitap Okuma" Projesi değerlendirme toplantısının yapıldığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Öğretmenim Yanı Başımda Kitabım Başucumda Kitap Okuma" Projesi başta olmak üzere eğitim öğretim faaliyetlerinin genel değerlendirme toplantısının gerçekleştirildiği belirtildi.

Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya müdürlük yöneticileri, ilçe milli eğitim müdürleri ve il geneli okul-kurum müdürlerinin katıldığı ifade edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in proje kapsamında, öğrencilerin kitaplara ulaşımı için okul müdürlerinin hassasiyet göstermesini, okul kütüphanelerinin ve sınıf kitaplıklarının güncel tutulmasını ve öğrencilerin en kolay şekilde istifade edebileceği hale getirilmesini tavsiye ettiği kaydedildi.

Toplantıda ayrıca dönem sonu olması nedeniyle, EBA destek noktaları, EBA'nın aktif kullanımı, dezavantajlı öğrenciler ve dezavantajlı öğrencilere yapılacak etkinlikler, TÜBİTAK projeleri ve TÜBİTAK başvuruları, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları lise, Anadolu Mektebi Yazar okumaları ortaokul uygulamaları, yapılan etkinlik ve faaliyetlerin değerlendirilmesi, yapılan çalışma ve iyi örneklerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması konuları değerlendirildi.

Murat Yiğit, Milli, Kitap, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Öğretmenim Yanı Başımda Kitabım Başucumda Kitap Okuma' Projesi - Son Dakika


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