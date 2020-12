Öğretmenin, 5 yaşındaki çocuğa yönelik istismar davası - Son Dakika

Kartal'da özel bir okulda eğitim gören 5 yaşındaki anaokulu öğrencisini istismar ettiği iddia edilen beden eğitimi öğretmeninin yargılandığı dava, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık S.A. ile avukatları katıldı. Duruşmada, mağdur çocuğun ailesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen mağdur çocuğun ailesinin avukatı, sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mağdur çocuğun annesi A.Y.A, olaydan sonra okula gittiklerinde bir muhatap bulamadıklarını belirterek, "Ayrıca kamera kayıtlarının okul idaresi tarafından izlenmesini veya tarafımıza izlettirilmesini talep ettik. Ancak yok sayıldık. Okul idaresi görüntüleri inceleyip bizi bu eylemin olmadığına ikna edebilirdi. Buna en çok ben sevinirdim. İstanbul Hukuk mezunuyum. İstanbul'da avukatlık yapıyorum. Çocuğum bu olayı hatırlamasın diye ve ayrıca gördüğümüz tehdit ve baskı üzerine yaşadığımız şehri değiştirdik. Hayatımızı sıfırladık. Mağdur benim tek çocuğumdur. Böyle bir eylemin gerçekleşmemesini en çok ben isterim. Ancak çocuğum haklı ve ben de çocuğumun sonuna kadar arkasındayım. Sanık cezalandırılsın." ifadelerini kullandı.

S.A. ise, olay tarihinde söz konusu okulda beden eğitimi öğretmeni olarak çalıştığını ifade ederek, "Mağdur çocuğun dersine bir kez girdim. Olayın olduğu iddia edilen yere hiç gitmedim. Ayrıca okulda pek çok kamera da vardır. Gerekli inceleme yapılabilir. Beraatime karar verilsin." şeklinde konuştu.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

KADEM'den açıklama

Davayı takip etmek üzere adliyeye gelen KADEM üyeleri adına açıklama yapan avukat Müjgan Siyah Çevik, Kartal'da İstek Vakfı'na ait özel bir anaokulunda 5 yaşında bir çocuğa öğretmeni tarafından cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla 2017'de soruşturma açıldığını hatırlattı.

Olayın yargıya intikalinden itibaren KADEM'in davanın takipçisi olduğunu kaydeden Çevik, "Hiçbir kelimenin içimizdeki üzüntüyü ve öfkeyi ifade etmeye yetmediği bu olayda, sanığın hak ettiği cezayı alması hem adli hem de vicdani bir gerekliliktir. KADEM olarak bizler, bugün görülecek dördüncü duruşmada mahkemenin suçun nitelikli halini gözeterek, indirimsiz, en ağır cezaya hükmetmesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Çevik, yaşanan cinsel istismar iddiasıyla ilgili ailenin 2017'de BİMER üzerinden suç duyurusunda bulunduğunu ve öğretmen hakkında şikayetçi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Şimdi ve her zaman toplumun her kesimine karşı her türlü şiddetin kabul edilemez olduğunu savunan KADEM, mağdur ve ailesinin yanında yer alarak süreci başından sonuna kadar takip etmiş ve etmeye de devam edecektir. KADEM olarak sadece sivil toplum kuruluşları değil, tüm kamuoyunun da bu davada samimi olarak takipçi olması gerektiğine, çocuk ile ailenin adalet arayışında yanlarında durmanın önemine dikkat çekiyoruz. Bu davada bir gün dahi tutuklu kalmayan sanığın, tutuklu olarak yargılanmasını, dosyanın geldiği aşama, mağdur ve tanık beyanları, Adli Tıp raporları doğrultusunda suçun niteliği, işlenme şekli ve mağdurda oluşan zarar da gözetilerek bir sonuca bağlanarak atılı suçtan cezalandırılmasını talep ediyoruz."

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık S.A'nın "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 9 yıl 6 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.