Öğretmenin 700 bin lirasını dolandırdılar - Son Dakika
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Öğretmenin 700 bin lirasını dolandırdılar

20.07.2022 12:15
Öğretmenin 700 bin lirasını dolandırdılar

KAHRAMANMARAŞ'ta öğretmen Ferda B. (47), kendilerini savcı ve başkomiser olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına, 700 bin lira değerindeki altınlarını kaptırdı.

KAHRAMANMARAŞ'ta öğretmen Ferda B. (47), kendilerini savcı ve başkomiser olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına, 700 bin lira değerindeki altınlarını kaptırdı. 2 şüpheli polis tarafından yakalanırken, altınlara ulaşılamadı.

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde oturan Ferda B.'yi 7 Temmuz'da telefonla arayan bir kişi, kendisini başkomiser olarak tanıtıp, yanında da Cumhuriyet Savcısı olduğunu iddia etti. Şüpheli, "Operasyon yapıyoruz, sizin de desteğiniz olacak" diyerek, Ferda B.'den evindeki ziynet eşyalarını vermelerini istedi. Dolandırıcılara inanan Ferda B., yapılan yönlendirme ile 700 bin lira değerindeki altınlarını evinin yakınındaki elektrik direğinin kenarına bıraktı. Daha sonra 2 kişi altınları alarak kaçtı.

Ferda B., bu kişilere ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp polisten yardım istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüphelilerin İlhan T. (20) ve Kadir A. (21) olduğunu belirledi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda Ferdi B.'den alınan altınlar bulunamadı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmenin 700 bin lirasını dolandırdılar - Son Dakika

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