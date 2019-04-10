Öğretmenin Burnunu Kıran Belediye Başkan Yardımcısına Başka Bir Birimde Memurluk Görevi Verildi

İZMİR'in Gaziemir Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü olarak görev yaparken, bir öğretmene kafa atıp burnunu kırmasıyla gündeme gelen Mehmet Tunçer, Halil Arda'nın belediye başkanı seçilmesinin ardından görevinden alınarak memur olarak başka bir birimde görevlendirildi.

İZMİR'in Gaziemir Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü olarak görev yaparken, bir öğretmene kafa atıp burnunu kırmasıyla gündeme gelen Mehmet Tunçer, Halil Arda'nın belediye başkanı seçilmesinin ardından görevinden alınarak memur olarak başka bir birimde görevlendirildi.



31 Mart'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde, İzmir Gaziemir'de tekrar aday gösterilmeyen CHP'li Halil İbrahim Şenol'un yerine aynı partiden Halil Arda, Gaziemir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Mazbatasını alan Halil Arda, başkanlık görevine başladı. Halil Arda'nın koltuğa oturmasının ardından, Gaziemir Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü Mehmet Tunçer bu görevlerinden alındı. Tunçer'in belediyenin Sarnıç'taki biriminde memur olarak görevlendirildiği belirtildi.



ÖĞRETMENE KAFA ATMIŞTI



Tartışılan olay 2015 yılında Gaziemir Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir otelde balo sırasında gerçekleşti. Baloda konuşma yapmak isteyen dönemin Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ise öğretmenleri kendisini dinlemeleri için uyardı. Bunun üzerine salonu terk etmek isteyen öğretmenlerden Barış Düdü, Mehmet Tunçer tarafından dövüldüğünü söyledi. Tunçer'in kendisine kafa attığını ve hakaret ettiğini belirten öğretmen Barış Düdü, olaydan sonra şikayette bulundu. Hakkında dava açılıp, İzmir 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Tunçer, 'Kasten yaralama'dan 11 ay 20 gün hapis, hakaret suçundan ise 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Her iki ceza için de hükmün açıklanması geri bırakıldı ancak Tunçer belediye başkan yardımcılığı görevinden alınarak sadece memur olarak görevlendirildi.



- İzmir

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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