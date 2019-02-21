Son Dakika Haberleri: Öğretmenin Çarptığı Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Öğretmenin Çarptığı Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Bayburt'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Öğretmenin Çarptığı Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Bayburt'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Genç Osman Mahallesi 21 Şubat Caddesi'nde H.T'nin kullandığı 69 AAB 470 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Korkut Ata Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Muhammet Okur'a (15) çarptı. Ağır yaralanan öğrenci, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Okur, burada yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum'daki hastanede hayatını kaybetti. Sebahattin Bozo Ortaokulunda öğretmen olduğu öğrenilen sürücü H.T. ise polis tarafından gözaltına alındı. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:34 Kaynak: İHA

Bayburt, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul Üsküdar'da Korkunç Kaza: Otomobil ile Duvar Arasında Sıkıştı Zihinsel Engelli Çocuğundaki Morlukları Gören Anne, Şikayetçi Oldu

Ortaokul Öğrencisi 3 Kız, Yolda Sıkıştırdıkları Kız Öğrenciyi Darp Etti! Görüntüler Büyük Tepki Topladı Acemi Hırsızlar, Demir Çalarken Kullandıkları Araç Çamura Saplanınca Yakayı Ele Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 20:05:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğretmenin Çarptığı Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]