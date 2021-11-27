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Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı - Son Dakika

Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı

27.11.2021 08:57
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı

Trabzon'da fizik öğretmeni Osman Bayrak tarafından paylaşılmış gibi hazırlanan "Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım" paylaşımı sosyal medyada yayıldı. Paylaşım önce büyük tepki topladı, ardından ekran görüntüsünü hazırlayan lise öğrencisi gencin şaka yaptığı ortaya çıktı.

Tevfik Serdar Anadolu Lisesinde fizik öğretmeni olan Osman Bayrak'ın açıkladığı sınav sonuçlarında not kırdığını düşünen S.Ç. isimli öğrenci, okul arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubunda fizik öğretmeni Osman Bayrak'ın sosyal medya hesabından yapılmış gibi "Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım" yazarak '#YanındayızErdoğan', '#İyikivarsınErdoğan' etiketlerini kullanarak bir ekran görüntüsü paylaştı.

ÖĞRETMEN ŞİKAYETTE BULUNDU

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve internet haber sitelerine düştü. Paylaşımı yaptığı iddiasıyla suçlanan fizik öğretmeni Osman Bayrak, söz konusu paylaşımları kendisinin yapmadığını belirterek şikayetçi oldu.

Okulda arkadaşlarına şaka yapmak için hazırlamış

ÖĞRENCİ İTİRAF ETTİ

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı incelemede Bayrak'ın kendi sayfasında böyle bir paylaşım yapmadığı belirlenirken, gerçek görseli hazırlayan öğrencinin suçunu itiraf etmesi ile ortaya çıktı.

ÖZÜR DİLEDİ

Lise öğrencisi S.Ç. görseli şaka amaçlı hazırladığını belirterek konuyla ilgili sosyal medya hesabından da bir özür açıklaması yayınladı. S.Ç. açıklamasında "Okul arkadaşlarımın bulunduğu WhatsApp grubunda 'şaka amaçlı' olarak paylaştığım tarafımca hazırlanan tek gösterimlik ekran görüntüsü WhatsApp grubundaki birileri tarafından yayılmıştır. Olayın bu noktaya gelmesinden Osman Bayrak öğretmenimden ve herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Okulda arkadaşlarına şaka yapmak için hazırlamış
Öğretmenin CHP'lilerin notunu kırdım paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi, Osman Bayrak, Medya, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğretmenin 'CHP'lilerin notunu kırdım' paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı - Son Dakika
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